RIA Haber Ajansı: Türkiye ve Rusya Savaş Uçağı Teslimatını Görüşüyor

Rus Haber Ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin SU-57 ve SU-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatı konusunu görüştüklerini öne sürdü.

Haberde Rusya Federal Askeri Teknik Koordinasyon Hizmetleri Başkanı Dmitry Shugaev’in açıklamasına yer verildi. Shugaev, “Çok fazla ilgi gösterildi. Sözleşmeye dair görüşmelerden bahsetmek için henüz erken henüz bir başvuru da yapılmadı. İstişareler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Dün Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’le havacılık fuarında biraraya geldi. Burada yeni nesil savaş uçağı SU-57’yi de inceleyen Erdoğan, Rus lidere “Bunlardan mı alacağız” diyerek espri yapmıştı.

Amerika, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması üzerine Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programından da çıkarılacağını duyurdu. Amerika yönetimi Türk pilotların Amerika’daki eğitimlerine de son verdi.

Türkiye bu gelişme üzerine savaş uçakları konusunda da gerekli olması halinde farklı alternatiflere yönelebileceğinin sinyallerini vermişti.

