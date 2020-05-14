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Richard Burr: ABD'de koronavirüs salgını öncesi yaptığı mali işlemler soruşturulan Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı istifa edecek

14.05.2020 21:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Senatör Richard Burr'ın yarın istifa edeceği açıklandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Burr'un telefonuna el koymuştu.

Richard Burr: ABD'de koronavirüs salgını öncesi yaptığı mali işlemler soruşturulan Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı istifa edecek

ABD'de Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr, koronavirüs salgını öncesi yaptığı mali işlemlerin soruşturulması nedeniyle istifa kararı aldı.

Senato Başkanı Mitch McConnell, Cumhuriyetçi senatörün yarın görevi bırakacağını açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), soruşturma kapsamında North Carolina senatörü Burr'ün telefonuna el koymuştu.

Burr'ün ve eşinin, koronavirüs salgını sırasında senatörün edindiği özel bilgileri lehlerine kullandıkları, ekonomik kriz endişesiyle piyasalar düşüşe geçmeden hemen önce Şubat ayında 1,7 milyon dolar değerinde hisse senedini elden çıkardıkları iddia ediliyor.

ABD'de kongre üyelerinin, halka arz edilmiş bir şirketin hisseleri üzerinde kamuoyuna açık olmayan bilgileri kullanarak ticari işlemlerde bulunması yasak.

Ofisinden açıklama yapılmadı

Richard Burr'ün ofisinden istifa kararı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Burr'ün avukatı Alice Fisher Mart ayında yaptığı açıklamada, senatörün ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını ve soruşturmanın "yaptığı işlemlerin uygun olduğunu kanıtlayacağını" söylemişti.

Cumhuriyetçi Senatörler Kelly Loeffler ve James Inhofe ile Demokrat Senatör Dianne Feinstein'ın da piyasalar düşüşe geçmeden hisse senedi satışı yaptıkları öne sürülüyor.

Ancak bu üç senatör hakkında soruşturma başlatıldığına dair herhangi bir bilgi yok

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