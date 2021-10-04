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Ricky Martin'den estetik iddialarına yanıt

04.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ricky Martin, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere çektiği bir video ile yanıt verdi. Yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Martin, "Dolgu da botoks da yok!" dedi.

Ricky Martin'den estetik iddialarına yanıt

Yüzüne estetik yaptırdığı konuşulan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

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49 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında, yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söylerken, "Dolgu da yok, botoks da..." diyerek, hakkında çıkan haberlere sitem etti.

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Öte yandan 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.

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