Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşıyla evleniyor

Ricky Martin ve nişanlısı Jwan Yosef geçtiğimiz günlerde "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.
ULUSLARARASI BİR DÜĞÜN OLACAK
Binlerce Türk hayranı olan ve Türkiye'ye gelen Ricky Martin geçtiğimiz yıllarda gay olduğunu açıklamaştı. Nişanlanan ve 2 çocukları olan Ricky Martin, "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" dedi.
GEÇTİĞİMİZ YIL BERABER YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI
47 yaşındaki dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin geçtiğimiz yıl Arap sanatçı Jwan Yosef ile nişanlanmıştı. İkiz çocuklarına taşıyıcı anne sayesinde kavuşan Ricky Martin Suriyeli sevgilisiyle beraber yaşamaya başlamıştı.
EVLİLİKLE İLGİLİ AYRINTILAR YAKINDA
Çocuklarıyla sık sık fotoğraf çekilen ve Instagram hesabından paylaşan Ricky Martin, evlilik kararıyla ilgili ayrıntıların yakında geleceğini dile getirdi.
JWAN YOSEF'TEN AŞK DOLU SÖZLERLE BAKSEDİYOR
Ricky Martin'in 9 yaşında ikiz çocukları bulunuyor. Taşıyıcı anne sayesinde çocukları olan Ricky Martin ile sevgilisi Jwan Yosef ile çocuklarının iyi anlaştığını dile getiriyor. Evlenme teklifini her fırsatta dile getiren Martin, Jwan Yosef'ten aşk dolu sözlerle bahsediyor.
HÜLYA AVŞAR YA ŞİMDİ KONUK ETSE?
1998 yılında Türkiye'ye gelen Ricky MartinHülya Avşar'ın programına katılmıştı. O dönem eşcinsel olduğunu kimseye söylemeyen Ricky Martin'in Hülya Avşar ile yakınlaşması damga vurmuştu. O dönem herkesin ilgiyle takip ettiği bu olay uzun süre gündemden düşmemişti.
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