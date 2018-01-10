Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşıyla evleniyor

Ricky Martin ve nişanlısı Jwan Yosef geçtiğimiz günlerde "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI BİR DÜĞÜN OLACAK

Binlerce Türk hayranı olan ve Türkiye'ye gelen Ricky Martin geçtiğimiz yıllarda gay olduğunu açıklamaştı. Nişanlanan ve 2 çocukları olan Ricky Martin, "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BERABER YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

47 yaşındaki dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin geçtiğimiz yıl Arap sanatçı Jwan Yosef ile nişanlanmıştı. İkiz çocuklarına taşıyıcı anne sayesinde kavuşan Ricky Martin Suriyeli sevgilisiyle beraber yaşamaya başlamıştı.

EVLİLİKLE İLGİLİ AYRINTILAR YAKINDA

Çocuklarıyla sık sık fotoğraf çekilen ve Instagram hesabından paylaşan Ricky Martin, evlilik kararıyla ilgili ayrıntıların yakında geleceğini dile getirdi.

JWAN YOSEF'TEN AŞK DOLU SÖZLERLE BAKSEDİYOR

Ricky Martin'in 9 yaşında ikiz çocukları bulunuyor. Taşıyıcı anne sayesinde çocukları olan Ricky Martin ile sevgilisi Jwan Yosef ile çocuklarının iyi anlaştığını dile getiriyor. Evlenme teklifini her fırsatta dile getiren Martin, Jwan Yosef'ten aşk dolu sözlerle bahsediyor.