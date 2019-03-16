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Ricky Martin’den dünya medyasına Yeni Zelanda tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından yaptığı paylaşım ile dünya medyasını eleştirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından yaptığı paylaşım ile dünya medyasını eleştirdi. Martin dünya medyasını, 49 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’ı Müslüman olmadığı için terörist olarak değil de saldırgan olarak yazmakla suçladı.
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda saldırısının ardından dünya medyasına tepki gösterdi. Dünyadaki iki yüzlülüğe dikkat çeken Martin, "Bir adam namaz kılan 40’tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" ifadelerini kullandı.
Başarılı şarkıcının terör saldırısı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük takdir topladı.

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