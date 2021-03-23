Rıdvan Budak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

Uzun yıllar DİSK Tekstil başkanlığı görevi yapan Rıdvan Budak gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Rıdvan Budak'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Rıdvan Budak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Rıdvan Budak'ın biyografisi...

RIDVAN BUDAK KİMDİR?

Rıdvan Budak 1950 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Anne adı Nigar baba adı Rıza olan Rıdvan Budak ilkokul mezunudur. Çerkezköy Bölgesi Tekstil İşçileri Sendikası Şube Başkanı olan Budak, 1977 yılında DİSK yönetimi kurulu üyeliği ve 1979 DİSK Tekstil-İş başkanlığı yapmıştır. 1980-84 yıllarında tutuklu olan Rıdvan Budak, 1990 yılında SHP Merkez yönetim kurulu üyesi olmuştur. 1994 yılında DİSK Başkanı olan Budak 1997 senesinde de yeniden DİSK Tekstil başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Rıdvan Budak, 1999 yılında İstanbul milletvekili seçildikten sonra dördüncü defa DİSK Tekstil başkanlığı yapmıştır.



