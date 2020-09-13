Rıdvan Dilmen Jailson'un ayrılığını duyurdu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den kısa süre içinde bir ayrılık yaşandığını söyledi. Fenerbahçe efsanesi, sarı-lacivertlilerin Jailson'un önemli bir bedelle göndermek üzere olduğunu kaydetti.

NTV'de konuşan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u 4,5-5 milyon Euro civarında bir paraya satacak, öyle bir duyum aldım. Bu önemli bir kazançtır böyle bir dönemde" dedi.

Forvet transferi olacağını da kaydeden yorumcu, "Mutlaka transfer yapılacaktır, ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Frey'e de kulüp bakılıyor ama öyle bir sezon geçiriyoruz ki, 40 maçlık periyotta ucuza falan vereceğine kulübede dursun" ifadelerini kullandı.

2018'den beri Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu, 4 milyon euro bonservis bedeliyle Gremio'dan transfer edilmişti.



