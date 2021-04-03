HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rıdvan Dilmen’e hakaret ettiği iddia edilen Ahmet Çakar’a hapis istemi

Rıdvan Dilmen’e hakaret ettiği iddia edilen Ahmet Çakar’a hapis istemi

03.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski hakem Ahmet Çakar hakkında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’e hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski hakem Ahmet Çakar hakkında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’e hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede,’hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, avukatı aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusuna ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.
Çakar, Dilmen’in üstüne alınmasını hayretle karşıladığını söyledi
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar’ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020’de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik ’İblis için zor günler başlıyor!!!!!!’ diye paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Çakar’ın iddianamede yer alan ifadesinde, soruşturma konusu Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, yapılan yorumu da kendisinin yaptığını, Rıdvan Dilmen’i tanıdığını, eski futbolcu olduğunu, yıllarca birlikte spor programı yaptıklarını, ’iblis’ yakıştırmasını Dilmen için yapmadığını ve neden üzerine alındığını anlayamadığını söylediği anlatıldı. Çakar ifadesinde, yaptığı paylaşımda isim belirtmemiş olduğunu, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Covid-19 salgını ile alakalı eleştirel olarak belirttiği bir yakıştırma olduğunu, ’iblis’ yakıştırmasını Dilmen’in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını söylediği belirtildi.
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı
İddianamede, şüpheli Çakar’ın müşteki Dilmen’e söylediği sözlerin Dilmen’in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi. Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun anlatıldığı iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmasının sağlanamadığı vurgulandı.
Çakar’ın ’hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Ege Denizi'nde korkutan depremEge Denizi'nde korkutan deprem
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.