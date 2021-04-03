Rıdvan Dilmen’e hakaret ettiği iddia edilen Ahmet Çakar’a hapis istemi

Eski hakem Ahmet Çakar hakkında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’e hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede,’hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, avukatı aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusuna ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Çakar, Dilmen’in üstüne alınmasını hayretle karşıladığını söyledi

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar’ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020’de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik ’İblis için zor günler başlıyor!!!!!!’ diye paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Çakar’ın iddianamede yer alan ifadesinde, soruşturma konusu Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, yapılan yorumu da kendisinin yaptığını, Rıdvan Dilmen’i tanıdığını, eski futbolcu olduğunu, yıllarca birlikte spor programı yaptıklarını, ’iblis’ yakıştırmasını Dilmen için yapmadığını ve neden üzerine alındığını anlayamadığını söylediği anlatıldı. Çakar ifadesinde, yaptığı paylaşımda isim belirtmemiş olduğunu, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Covid-19 salgını ile alakalı eleştirel olarak belirttiği bir yakıştırma olduğunu, ’iblis’ yakıştırmasını Dilmen’in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını söylediği belirtildi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı

İddianamede, şüpheli Çakar’ın müşteki Dilmen’e söylediği sözlerin Dilmen’in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi. Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun anlatıldığı iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmasının sağlanamadığı vurgulandı.

Çakar’ın ’hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

