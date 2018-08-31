Rif Hareketi yöneticilerinden tutuklu Nasır ez-Zefzafi açlık grevine başladı

VECDE (AA) - Fas'ın Kazablanka kentinde tutuklu olan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi'nin babası Ahmed ez-Zefzafi, oğlunun dün açlık grevine başladığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Zefzafi, oğlunun Kazablanka'da kaldığını Ayn es-Seba 1 Hapishanesi yönetimi tarafından gördüğü baskılar göz önüne alındığında açlık grevine başlamada geciktiğini belirtti.

Aile olarak oğullarının bu kararını desteklediklerini ifade eden baba Zefzafi, Nasır'ın açlık grevini durdurmak için tutukluluk şartlarının iyileştirilmesini ve 1 yıl üç ay önce tutuklanmasından bu yana kaldığı hücreden koğuşa alınmasını talep ettiğini aktardı.

Hapishanede gördüğü baskıların oğlunu açlık grevi yapmaya ittiğini söyleyen Zefzafi, Nasır'ın su ve şeker gibi gıdaları da almayacağını kaydetti.

Zefzafi, oğlu dışındaki diğer tutukluların da cezaevi yönetimi tarafından baskılara maruz kaldığına işaret etti.

Öte yandan Zefzafi'nin kaldığı Ayn es-Seba 1 Hapishanesi, tutukluların durumu ve talepleri hakkında bir açıklama yaptı.