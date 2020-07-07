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Rıfat Ilgaz ölüm yıl dönümünde bir kez daha anılıyor! Rıfat Ilgaz kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Rıfat Ilgaz aramızdan ayrılışının 27. yılında bir kez daha sevenleri tarafından edebiyatımıza bıraktığı önemli eserlerle anılıyor. Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı romanı ile nesiller boyunca okunacak bir eser bıraktı. Yeşilçam’da filmi yapılan ve büyük ilgi gören Hababam Sınıfı, hala Türk sinemasındaki en önemli filmler arasında yer alıyor. Peki, Rıfat Ilgaz kimdir? İşte Rıfat Ilgaz biyografi detayları…

Rıfat Ilgaz ölüm yıl dönümünde bir kez daha anılıyor! Rıfat Ilgaz kimdir?

Vefatının 27. yılında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Rıfat Ilgaz, sevenleri tarafından bir kez daha anılıyor. Ünlü yazarı henüz tanımayanlar ise “Rıfat Ilgaz kimdir?” sorusunun cevabını arıyor. Hababam Sınıfı Rıfat Ilgaz ile özdeşleşmiş en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Hem ağlatan hem de güldüren bir mizah yazarı olarak nitelendirilen Rıfat Ilgaz, Türk edebiyatındaki en önemli ve en değerli yazarlar arasında bulunuyor. Peki, Rıfat Ilgaz eserleri neler? İşte detaylar...

Rıfat Ilgaz kimdir?

Rıfat Ilgaz’ın hayatı konusunda cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi “Rıfat Ilgaz kaç doğumlu?” sorusudur. Rıfat Ilgaz doğum tarihi 8 Mayıs 1911’dir. Cide’de dünyaya gelen yazar, tüm eserlerinin yanı sıra özel hayatında da toplumcu bir çizgide yoluna devam etti. Türkiye’nin siyasi anlamda en hareketli olduğu dönemde yaptığı dergicilik faaliyetleriyle daha pek çok yazar gibi Rıfat Ilgaz da hapishane günleri yaşadı. Türk edebiyatındaki üretken yazarlar arasında sayılan Rıfat Ilgaz, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Edebiyat bölümünden mezun oldu ve bir süre öğretmenlik yaptı. Bu sırada felsefe eğitimine de devam eden yazar, hayatı boyunca dergicilik, gazetecilik ve şiir ile ilgilendi.

Romancılığı ve ortaya koyduğu eserlerle zaman zaman tehditler alan ve gözaltına alınan Rıfat Ilgaz, başarılarla dolu olduğu kadar zorlu da bir hayat yaşadı. Rıfat Ilgaz ölümü ile ilgili olarak “Rıfat Ilgaz nerede öldü?” sorusu da soruluyor. Rıfat Ilgaz, Sivas Madımak Olayı’nda yakın dostu Asım Bezirci’nin yanı sıra çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra 7 Temmuz 1993’te İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Rıfat Ilgaz; yakın dostu Asım Bezirci’nin yanına, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı

1959 yılında yazdığı Hababam Sınıfı romanı ile büyük bir ün kazanan Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı efsanesi ile özdeşleşti. Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı romanını, oğlu Aydın’ın anlattığı okul maceraları ile kendi öğretmenlik zamanlarındaki anılarıyla şekillendirdiği biliniyor. Roman ilk olarak 1969 yılında oyunlaştırarak sahneye konuldu. Ardından 1975 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarıldı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi değerli oyuncular, Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı filminde rol aldı. Hababam Sınıfı filmi halen daha bir başyapıt olarak görülüyor ve geniş izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediliyor. Hababam Sınıfı Rıfat Ilgaz ile bir kez daha hatırlanıyor.

Rıfat Ilgaz eserleri

Hababam Sınıfı dışında “Rıfat Ilgaz eserleri nelerdir?” sorusu da insanlar tarafından soruluyor. Türk edebiyatına önemli eserler vermiş olan Rıfat Ilgaz şiirleri, öyküleri, romanları, tiyatro oyunları ve çocuk edebiyatı eserleriyle biliniyor. Rıfat Ilgaz edebi kişiliği ile kendinden sonra gelen pek çok yazara örnek oldu. Toplumda, eğitim sisteminde ya da çevresinde gördüğü aksaklıkları bazen mizahi bazen de duygusal bir dille aktarmayı başaran Rıfat Ilgaz sözleri ile de daima hatırlanıyor. Rıfat Ilgaz kitapları arasında ise Karartma Geceleri, Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş, Apartıman Çocukları, Meşrutiyet Kıraathanesi ve Karadeniz’in Kıyıcığında bulunuyor. En bilinen Rıfat Ilgaz şiirleri içinde ise Yaşadıkça, Üsküdar’da Sabah Oldu, Karakılçık, Uzak Değil ve Soluk Soluğa yer alıyor.

Rıfat Ilgaz çocuk edebiyatı için de çok sayıda eser verdi. Özellikle Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet, Cankurtaran Yılmaz, Kumdan Betona, Küçükçekmece Okyanusu ve Öksüz Civciv eserleri, çok sayıda çocuğun yetişirken okuduğu eserler arasında bulunuyor ve halen daha hatırlanıyor.

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