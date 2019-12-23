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Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor? Rahmi Turan'dan flaş iddia (Rifat Serdaroğlu kimdir)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Gazeteci Rahmi Turan, Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazında dikkat çeken bir iddayı kaleme aldı. Turan, "Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine, bir yenisi daha ekleniyor" diyerek yeni bir parti kurulacağını duyurdu. Turan, yeni parti kurma hazırlıklarında olan ismin ise Rifat Serdaroğlu olduğunu belirtti.

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor? Rahmi Turan'dan flaş iddia (Rifat Serdaroğlu kimdir)

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nin ardından gözler Ali Babacan'a çevrdildi. Yeni parti kurma hazırlıklarında sona gelen Babacan'ın da önümüzdeki günlerde parti kuruluşunu ilan etmesi bekleniyor. Davutoğlu ve Babacan cephesindeki gelişmelerin ardından siyaset kulisleri hareketlenirken, gazeteci Rahmi Turan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

YENİ BİR PARTİ DAHA KURULUYOR

Sözcü Gazetesi'ndeki bügünkü köşesinde yeni bir parti daha kurulacağını duyuran Turan, "Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine, bir yenisi daha ekleniyor" dedi.

'ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ'

Turan, bu yeni parti çalışmalarını "Çoban Ateşi Hareketi" olarak nitelendirdirken, "Demokratik merkezde bir parti olacak ve Türk siyasetine yeni bir soluk getirecek" ifadelerini kullandı.

Turan, yeni parti hazırlıklarına başlayan ismin ise ANAP ve DYP dönemlerinde bakanlıklar yapan Rifat Serdaroğlu olduğunu dyurdu.

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR

1948 yılında İzmir Bergama’da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu. 1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP’a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.


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