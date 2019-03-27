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Riga Primeclass Lounge, Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Riga Primeclass Lounge Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi.Priority Pass tarafından düzenlenen ve 52 binden fazla yolcunun değerlendirmesiyle ortaya çıkan anket sonuçlarına göre Avrupa’da yılın yolcu salonu ödülü Riga Primeclass Lounge’a verildi.

Riga Primeclass Lounge, Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi

TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Riga Primeclass Lounge Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi.
Priority Pass tarafından düzenlenen ve 52 binden fazla yolcunun değerlendirmesiyle ortaya çıkan anket sonuçlarına göre Avrupa’da yılın yolcu salonu ödülü Riga Primeclass Lounge’a verildi. Ankette yolcu salonları servis kalitesi, deneyim, yiyecek, içecek seçenekleri ve sunulan hizmet çeşitliliği göz önüne alınarak değerlendiriliyor. Collinson Grubu tarafından yönetilen Priority Pass programı, üyelerine 130’dan fazla ülkede bin 200’den fazla yolcu salonundan faydalanma olanağı sunuyor. Priority Pass üyeleri TAV İşletme Hizmetleri’nin 22 ülkede 40’dan fazla havalimanında işlettiği yolcu salonlarından da faydalanabiliyor. Collinson Seyahat Deneyimi Direktörü Andy Besant, "Bu yılki ankette daha gizli kalan bazı destinasyonlar öne çıktı. Macera odaklı seyahatler arttıkça, geleneksel turist destinasyonlarının dışında kalan havalimanlarındaki yolcu salonlarına ilginin arttığını gözlemliyoruz” dedi.

"Avrupa’da en iyi lounge seçilmesinden mutluluk duyduk"
TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan "Primeclass markamızla misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek geliştirdiğimiz yolcu salonlarımızda yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Riga’daki yolcu salonumuzun Avrupa’da en iyi lounge seçilmesinden mutluluk duyduk. Bu ödülün doğrudan kullanıcıların değerlendirmelerine göre verilmesi bizim için ayrıca önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada işlettiğimiz yolcu salonu sayısını 150’ye çıkaracağız” dedi.
TAV İşletme Hizmetlerinin üyelik programı TAV Passport Kart sahipleri de yolcu salonlarının yanı sıra havalimanlarında otopark ve vale kullanımı, havalimanı ve şehir içi transfer hizmetleri, duty-free ve çok sayıda markada indirimler gibi olanaklardan yararlanabiliyor. TAV İşletme Hizmetleri Baltık Bölgesinin giriş kapısı olarak son yıllarda ciddi bir atılım yapan ve Kuzey Avrupa’nın çekim merkezi haline gelen Riga Havalimanı’nda 2011’den bu yana yolcu salonu ve ticari alanların işletmesini yürütüyor.

Riga Primeclass Lounge, Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi

Riga Primeclass Lounge, Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi

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