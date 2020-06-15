Rihanna aylık 415 bin dolara Kardashianlar'ın evini kiraladı!

Dünyanın en zengin müzisyeni seçilen ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, Kardashian klanının Take The Hamptons adlı reality show programını çektiği evi, aylığı 415 bin dolara yani yaklaşık olarak 3 trilyona kiraladı.

Mirror’ın haberine göre, 32 yaşındaki Barbadoslu yıldız, ABD’nin yazlık bölgesi Hamptons'un Kuzey Denizi bölümündeki 8 bin metrekarelik arazide yer alan devasa mülkte, temmuz ortasından ağustos ortasına kadar kalacak.

Gayrimenkul danışmanı Dylan Eckhardt, New York Post’a verdiği demeçte, Rihanna’nın bir ayını bu evde geçirmek üzere anlaşma yaptığını söyledi.

Rihanna'nın 800 metrekarelik ev için 1 milyon dolar güvenlik depozitosu yatırdığı düşünülüyor. Rihanna'nın kiraladığı mülk; yedi banyolu, beş yatak odalı, yüzme havuzlu ve 25 metre uzunluğunda özel rıhtımlı...



