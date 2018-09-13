Rihanna'dan cesur iç çamaşırı defilesi! Podyumu salladılar

Kendisinin de koleksiyondan bir iç çamaşırı sergileyip sergilemeyeceği merak konusu olan Rihanna ise defilenin sonunda seyircileri selamlamakla yetindi.

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Sosyal medyada yapılan yorumlar, “Victoria’s Secret yıllardır bize aynı şovu sunuyor. Rihanna çeşitlilik, koreografi, tüm vücut tiplerini sunmasıyla bu işi başardı. Ki bu onun ilk iç çamaşırı defilesiydi” şeklinde oldu.