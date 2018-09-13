MAGAZİN

Rihanna'dan cesur iç çamaşırı defilesi! Podyumu salladılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Moda tasarımcılığına soyunan ünlü şarkıcı Rihanna, New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasının defilesini gerçekleştirdi.

Defilede Gigi ve Bella Hadid kardeşler, hamile model Slick Woods ile farklı beden tiplerinde modeller yer aldı.

Rihanna'dan cesur iç çamaşırı defilesi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müzik alanındaki başarısının yanına oyunculuğu ve tasarımcılığı da ekledi.
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Kendi markasına ait koleksiyon tasarlayan Barbadoslu şarkıcı, dün New York Moda Haftası kapsamında yeni koleksiyonunu tanıttı.
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Savage x Fenty iç çamaşırı koleksiyonunu sergileyen bir defile düzenleyen 30 yaşındaki şarkıcı, dikkat çeken bir şova imza attı.
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Rihanna’nın defilesinde dünyaca ünlü süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid yürüdü.
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Defilenin en ilginç yanı, hamile modellerin yürüyüşü oldu.
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Hamile model Slick Woods başta olmak üzere başka hamile modeller, Rihanna’nın cesur iç çamaşırı tasarımlarıyla podyumda yer aldı.
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Defilede, kıvrımlı hatlarıyla öne çıkan modeller de vardı.
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Kendisinin de koleksiyondan bir iç çamaşırı sergileyip sergilemeyeceği merak konusu olan Rihanna ise defilenin sonunda seyircileri selamlamakla yetindi.
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Rihanna’nın iç çamaşırı defilesi, hayranlarından tam not aldı.
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Sosyal medyada yapılan yorumlar, “Victoria’s Secret yıllardır bize aynı şovu sunuyor. Rihanna çeşitlilik, koreografi, tüm vücut tiplerini sunmasıyla bu işi başardı. Ki bu onun ilk iç çamaşırı defilesiydi” şeklinde oldu.
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Rihanna için, “Şovuyla oyunu değiştirdi” benzeri mesajlar atıldı.
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İşte defileden ve kulisten yansıyan kareler...
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Gigi Hadid
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Bella Hadid
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Duckie Thot
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