MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna’dan cesur poz: Söyleyecek lafım yok

Rihanna’dan cesur poz: Söyleyecek lafım yok

03.06.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kendi kurduğu iç çamaşırı markasının ürünleri ile bol bol objektif karşısına geçen Rihanna, sarı iç çamaşırlı fotoğrafını "3 dakikadır bir başlık düşünüyordum... Söyleyecek lafım yok" diyerek paylaştı.

1/

Hayranları ondan yeni albüm beklese de Rihanna, moda işlerini daha çok sevmişe benziyor. Cesur pozların kraliçesi, ticaretteki başarısının tadını çıkarırken kendi kurduğu iç çamaşırı markasının ürünlerini de kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini tamamen yeni çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonunun çalışmalarına veren Rihanna, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını her defasında şaşırtmayı başarıyor.

RİHANNA: SÖYLEYECEK LAFIM YOK

Her haliyle güzel olmayı başaran Rihanna son zamanlarda eridikçe eridi. Bunu da son paylaşımında kanıtladı bize.

e

Sarı iç çamaşırıyla cesur pozlar veren güzel şarkıcı yürek hoplatan paylaşımına "3 dakikadır bir başlık düşünüyordum... Söyleyecek lafım yok" notunu düştü.

Barbadoslu şarkıcı göğüs kısmını Playboy dergisiyle kapattığı üstsüz pozuyla sosyal medyaya adeta bomba gibi düşmüştü.

Rihanna, Demi Rose'un Playboy için verdiği üstsüz pozu kopyaladıRihanna, Demi Rose'un Playboy için verdiği üstsüz pozu kopyaladı

Yıldız isim bu paylaşımıyla da adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Survivor'da Türkiye Yunanistan heyecanı yaşandı!Survivor'da Türkiye Yunanistan heyecanı yaşandı!
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.