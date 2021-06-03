Rihanna’dan cesur poz: Söyleyecek lafım yok

Hayranları ondan yeni albüm beklese de Rihanna, moda işlerini daha çok sevmişe benziyor. Cesur pozların kraliçesi, ticaretteki başarısının tadını çıkarırken kendi kurduğu iç çamaşırı markasının ürünlerini de kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini tamamen yeni çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonunun çalışmalarına veren Rihanna, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını her defasında şaşırtmayı başarıyor.

RİHANNA: SÖYLEYECEK LAFIM YOK

Her haliyle güzel olmayı başaran Rihanna son zamanlarda eridikçe eridi. Bunu da son paylaşımında kanıtladı bize.

Sarı iç çamaşırıyla cesur pozlar veren güzel şarkıcı yürek hoplatan paylaşımına "3 dakikadır bir başlık düşünüyordum... Söyleyecek lafım yok" notunu düştü.

Barbadoslu şarkıcı göğüs kısmını Playboy dergisiyle kapattığı üstsüz pozuyla sosyal medyaya adeta bomba gibi düşmüştü.

Yıldız isim bu paylaşımıyla da adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.

