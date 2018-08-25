Rihanna'dan iç çamaşırı defilesi

Sesi ve sahne peformanslarıyla beğenilen dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, moda dünyasında da kalıcı bir yer edindi. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, New York Moda Haftası'nda defileye hazırlanıyor.

Rihanna, kendi tasarımlarını içeren The Savage x Fenty iç çamaşırı markasıyla moda takipçilerinin karşısına çıkacak.

Ünlü şarkıcının defilesi, 12 Eylül'de Brooklyn'de gerçekleşecek.

Rihanna, üniversite temalı Fenty x Puma Sonbahar-Kış 2017-2018 koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında hazırladığı defileyle tanıtmıştı.

Defile esnasında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Rihanna, defile sonunda podyuma çıkıp konukları selamlamıştı.

