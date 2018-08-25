MAGAZİN

Rihanna'dan iç çamaşırı defilesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Rihanna, kendi tasarımlarını içeren The Savage x Fenty iç çamaşırı markasının 2018 koleksiyonunu New York Moda Haftası'nda yapılacak defileyle tanıtacak.

Rihanna'dan iç çamaşırı defilesi

Sesi ve sahne peformanslarıyla beğenilen dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, moda dünyasında da kalıcı bir yer edindi. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, New York Moda Haftası'nda defileye hazırlanıyor.

Rihanna, kendi tasarımlarını içeren The Savage x Fenty iç çamaşırı markasıyla moda takipçilerinin karşısına çıkacak.

Ünlü şarkıcının defilesi, 12 Eylül'de Brooklyn'de gerçekleşecek.

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Rihanna, üniversite temalı Fenty x Puma Sonbahar-Kış 2017-2018 koleksiyonunu Paris Moda Haftası kapsamında hazırladığı defileyle tanıtmıştı.

Defile esnasında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Rihanna, defile sonunda podyuma çıkıp konukları selamlamıştı.

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