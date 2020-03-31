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Rihanna'dan samimi itiraf: 10 yılda dört çocuk istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Gelecek planlarını anlatan Rihanna, 10 yıl içinde üç ya da dört çocuk istediğini, evleneceği kişiyi bulamasa da çocuk yapmak istediğini, bir ilişkisinin olmamasının onu anne olma planından uzaklaştırmayacağını söyledi.

Ünlü şarkıcı Rihanna, İngiliz Vogue dergisine konuşarak gelecek planlarından bahsetti. Rihanna çocuk yapma konusundaki samimi itirafıyla da hayranlarının gündemindeydi.

'10 yılda dört çocuk istiyorum'

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, “Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!” diye konuştu.
Suudi milyarder Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında sonlandıran Rihanna, bir ilişkisinin olmamasının onu anne olma planından uzaklaştırmayacağını belirtti.
Sevgiyi bir ebeveyn olmanın en temel unsuru olarak tanımlayan Rihanna, “Toplumun benim yanlış yolda olduğumu düşündüğünü hissediyorum. Çocuğunuzun hayatında bir baba yoksa sizi bir anne olarak hafife alırlar” diye konuştu.
En mutlu eden ve en sağlıklı ilişkinin ebeveyn ile çocuk arasında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Bir çocuğu gerçekten büyütebilecek tek şey sevgidir” dedi.
Ebeveynlik planlarını kesinleştiren Rihanna, bir sonraki stüdyo albümünün zamanı gibi hayranlarını sevindirecek kariyer planlarını bile bu kadar iyi yapmadığın anlattı.
Şu sıralar farklı müzik türlerinde çalıştığını söyleyen R&B şarkıcısı, reggae müziği keşfettiğini ve şarkılarına yeni ritimleri kazandırdığını ifade etti.
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