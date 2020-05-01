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Rihanna'dan transparan iç çamaşırlarıyla olay pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 09:31 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışlarla gündeme gelen Rihanna, yeni albümünü ertelemişti. Rihanna son olarak yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

Ünlü şarkıcı Rihanna, SavageXFenty markasının yeni modelleri için kamera karşısına geçti. Evinin bahçesinde transparan iç çamaşırlarıyla poz veren Rihanna hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Ünlü şarkıcı Rihanna, kendisine ısrarla yeni albümünü ne zaman çıkaracağını soran hayranlarına “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” demişti. Rihanna'nın bu pozları sonrası bazı takipçileri bu açıklamayı hatırlatarak "dünyayı böyle mi kurtarıyorsun" diye sordu.

Rihanna'nın yeni koleksiyonu için verdiği pozlara "Playboy'un kapağı gibi!" yorumları da yapıldı.

Rihanna'nın siyah iç çamaşırlarının dışında takıları da gözlerden kaçmadı.

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rihanna, Rihanna SavageXFenty, rihanna instagram,

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