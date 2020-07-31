Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm

Rihanna, 2015 MET Gala’daki kıyafetiyle ilgili yıllar sonra konuştu.



32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Guo Pei imzalı elbisesiyle o yıl Vogue dergisinin de kapağını süslemişti ancak kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu.



Rihanna’nın, Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen yardım galasındaki kıyafeti en çok sahanda yumurtaya, pizzaya benzetilmiş, sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarında çeşitli oynamalarla komik görseller yaratmıştı.



Galadan beş yıl sonra Rihanna, elbiseyle ilgili hislerini anlattı. Ünlü şarkıcı, elbiseyle kendini ‘palyaço’ gibi hissettiğini itiraf etti.



Access dergisine konuşan Riri, “Otomobilden indiğimde çok korktuğumu hatırlıyorum, çünkü çok abartılı olduğumu hissediyordum. Kırmızı halının önünden otomobille geçerken kıyafetleri görüyordum” dedi.



2015 yılının MET Gala’sına girerken, kendi kendine, “Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler diye düşündüm. Bu çok fazla” şeklinde hissettiğini itiraf eden Rihanna, sonraki yıllarda MET Gala’ların en beğenilen isimleri arasına girdi.





