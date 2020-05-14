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Rihanna dünyanın en zenginler listesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:31 | Son Güncelleme

Barbadoslu yıldız Rihanna, bu yıl ilk kez Sunday Times'ın hazırladığı en zenginler listesinde yer aldı.

Ünlü şarkıcı, 468 milyon pound olan servetiyle İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Rihanna dünyanın en zenginleri listesinde

Şarkıcılığının yanında geçtiğimiz yıllarda kozmetik ve giyim sektörüne de adım atan Rihanna, servetini büyütüyor.
Ünlü yıldız, bu yıl ilk kez Sunday Times'ın hazırladığı en zenginler listesine girdi.
Rihanna 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.
Listenin zirvesinde ise 800 milyon pound değerindeki servetleriyle Lord Andrew Lloyd-Webber ve Paul McCartney bulunuyor.
360 milyon pound toplam servetiyle dördüncü sırada bulunan Elton John'u toplam 285 milyon pound ile Mick Jagger takip ediyor.
George Harrison'ın mirasçıları Olivia ve Dhani Harrison (270 milyon pound),Keith Richards (270 milyon pound),Sir Ringo Starr (260 milyon pound),Michael Flatley (206 milyon pound),Ed Sheeran (200 milyon pound),Rod Stewart (200 milyon pound) ve Sting (200 milyon pound) de listede yer alıyor.
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