Rihanna dünyanın en zenginler listesine girdi

Ünlü şarkıcı, 468 milyon pound olan servetiyle İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Rihanna dünyanın en zenginleri listesinde

Şarkıcılığının yanında geçtiğimiz yıllarda kozmetik ve giyim sektörüne de adım atan Rihanna, servetini büyütüyor.

Ünlü yıldız, bu yıl ilk kez Sunday Times'ın hazırladığı en zenginler listesine girdi.

Rihanna 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Listenin zirvesinde ise 800 milyon pound değerindeki servetleriyle Lord Andrew Lloyd-Webber ve Paul McCartney bulunuyor.

360 milyon pound toplam servetiyle dördüncü sırada bulunan Elton John'u toplam 285 milyon pound ile Mick Jagger takip ediyor.