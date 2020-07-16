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Rihanna Fenty Skin markasını kurunca hayranlarından tepki gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Çok uzun bir süredir albüm yapmak yerine ardı ardına yeni markalarının tanıtımını yapınca hayranları tarafından linç edildi.

Rihanna Fenty Skin markasını kurunca hayranlarından tepki gördü

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, cilt bakım ürünlerinden oluşan yeni markası Fenty Skin’i tanıttı ve 31 Temmuz’da piyasada olacağını duyurdu. Ünlü ismin bu paylaşımından sonra ise özellikle hayranları Rihanna’yı adeta linç etti.

Barbadoslu sanatçının çok uzun bir süredir albüm çıkarmak yerine kendi markalarına yönelmesi, takipçilerini çileden çıkardı.

rihanna

Pek çok kişi ‘Sen albüm yapmayı bırak anca yeni marka çıkar. Müzik dünyasından silineceksin’ benzeri yorum yazdı.

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