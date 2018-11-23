Rihanna iç çamaşırı koleksiyonuna modellik yaptı

Her hareketiyle olay olmayı başaran Rihanna üstsüz pozlarıyla yine gündemde...

"Yaramaz olduk"

Rihanna, kendine ait iç çamaşırı markası Fenty için modellik yaptı.

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, iç çamaşırını tanıtmak için üstsüz poz verdi.

Tanıtım fotoğraflarını 65,9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaşan Rihanna, “Bu sezon güzel değil yaramaz olduk” notunu yazdı.

Ünlü şarkıcı, geçen hafta, Victoria’s Secret’ın yaratıcı yönetmenine trans ve büyük beden model kullanmayı reddettikleri için ateş püskürmesiyle gündeme gelmişti.

Victoria’s Secret yaratıcı yönetmeni Ed Razek, trans ve büyük beden modellerin geleneksel Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer alamayacaklarını söylemesinin ardından gelen tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kalmıştı.

Razek, Vogue’a verdiği röportajda, Victoria’s Secret defilesinde tıpkı Rihanna’nın kısa süre önce Fenty iç çamaşırı defilesinde yaptığı gibi kapsayıcı bir model cast’ına yer verirlerse ‘birilerine yaranmaya çalışmak’la suçlanacaklarını söyleyince, Rihanna, Instagram’dan tepki göstermişti.

Razek’in “Kesinlikle biz transeksüellere şovda yer vermemeliyiz. Çünkü bu şov bir fantezi. 42 dakikalık özel bir eğlence” ifadesini kullanmasına karşı Rihanna, özel bir yorum yazmayarak, sadece model Louise O'Reilly’nin sosyal medya paylaşımını kendisi de paylaşarak tepkisini dile getirmişti.

O'Reilly, “Markaların neden cast direktörlerinin fikirleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dair ilk örnek. Özellikle bu 70 yaşında ve geçmişte yaşayan bir adamsa... Şükür ki Rihanna bize Fenty ile bu yıl çeşitlilik sevgisinin markalaşmasını getirdi” demişti.