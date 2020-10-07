HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi

Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi

07.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen hafta kendi iç çamaşırı markasının defilesinde kullanılan 'Doom' (Kıyamet) adlı şarkıda kıyametle ilgili bir hadis kaydının kullanılması nedeniyle Müslümanlardan özür diledi.

Rihanna, iç giyim defilesinde kullandığı hadis için Müslümanlardan özür diledi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen hafta kendi iç çamaşırı markasının defilesinde kullanılan 'Doom' (Kıyamet) adlı şarkıda kıyametle ilgili bir hadis kaydının kullanılması nedeniyle Müslümanlardan özür diledi.

Cuma günü yapılan 2020 Savage X Fenty defilesinden sonra sosyal medyada İslam dinine saygısızlıkla suçlanan Rihanna, "masum ve dikkatsiz" bir hata yaptığını söyledi.

32 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabında şöyle dedi:

"Savage X Fenty defilesinde art niyetli olmayan incitici, büyük bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür ederim. Daha da önemlisi sizden bu masum ama dikkatsiz hata için özür diliyorum.

"Tanrı'ya ve hiçbir dine saygısızlık etmem ve bu şarkının kullanılması tamamen sorumsuzluk. Bir daha böyle şey olmayacak. Anlayışınız ve bağışlayıcılığınız için teşekkür ederim."

Yapımcı: Tüm sorumluluk benim

Geçen hafta Amazon Prime Video'da yayımlanan defilede kullanılan Couou Chloe'nin şarkısında Kuveytli vaiz Mishary Rashid Alafasy'nin seslendirdiği bir hadis de yer alıyor.

Yapımcı Chloe de Twitter üzerinden Müslümanlardan özür diledi. Chloe, "Tüm sorumluluk benim" diyerek internetten bulduğu bu ses kaydının hadis olduğunu bilmediğini ve şarkıdan bu bölümleri çıkaracağını belirtti.

Defilenin yayımlanmasından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar, şarkıcının Müslüman hayranlarını incittiğini söyledi.

Bir kullanıcı "Seni seviyorum. Sen kraliçesin. Ama defilende bir hadisi kullanmak dünyadaki tüm Müslümanlara saygısızlık" dedi.

Bir başka kullanıcı ise "Din, estetik (bir unsur) değildir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Rum medyasından itiraf: Başarılı olamadık!Rum medyasından itiraf: Başarılı olamadık!
12 Eylül'ün ilk idamları kimler?12 Eylül'ün ilk idamları kimler?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Diğer Haberler
Ünlü modelin erkek arkadaşından gördüğü şiddet şoke etti!
Ünlü modelin erkek arkadaşından gördüğü şiddet şoke etti!
Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması
Azerbaycan'dan çok önemli açıklama!
Eylül 2020, ‘en sıcak eylül ayı’ olarak kayıtlara geçti
Eylül 2020 rekor kırdı!
Rum medyasından itiraf: Başarılı olamadık!
Rum medyasından itiraf: Başarılı olamadık!
Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna’ya verildi
Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Binlerce kişi akıl sağlığı sorunları nedeniyle tutsak hayatı yaşıyor
Binlerce kişi akıl sağlığı sorunları nedeniyle tutsak hayatı yaşıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.