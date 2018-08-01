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Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Aldığı kilolarla eleştirilere maruz kalan ve bu durumu pek de umursamayan Rihanna, kalçalarıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu

Zaman zaman aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Rihanna, kalın vücut hatlarıyla mutlu olduğunu söyleyerek, “Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum” dedi

Kalça itirafı

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Rihanna, müzikteki başarısının yanı sıra moda dünyasına damga vuran kıyafet seçimleri, kıvrımlı hatları ve vücuduna karşı olan güveniyle boy gösteren bir şarkıcı olarak tanınıyor.
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Rihanna, İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda ‘kalın’ olarak nitelendirdiği hatlarını hiçbir zaman kaybetmek istemediğini söyledi.
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Dergiye kapak pozu veren 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, müzik ve moda endüstrisinin içinde ‘geniş hatlarıyla’ var olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
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“Spor salonuna geri döndüm” diyen Rihanna, “Umarım kalçalarımı ya da kalıRihanna, katıldığı etkinliklerin kırmızı halısında ve video kliplerinde kendine has giyim tarzı ve kıvrımlı hatlarıyla öne çıkıyor.n baldırlarımı kaybetmem. Birazını eriteceğim ama hepsini değil” dedi.
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Rihanna, katıldığı etkinliklerin kırmızı halısında ve video kliplerinde kendine has giyim tarzı ve kıvrımlı hatlarıyla öne çıkıyor.
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Ünlü şarkıcı, daha önce de aldığı kilolar ve vücut hatları nedeniyle eleştirilmiş, hatta Barstool Sports adlı spor blogunun yazarlarından olan Chris Spagnuolo ‘Rihanna şişman olmayı yeni bir trende mi dönüştürecek?’ başlıklı bir yazı yayınlamıştı.
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Yazısında Rihanna’yı sumo güreşçisine benzeten yazar, çekici kızların Rihanna’nın son halinden ilham almalarını umduğunu, bu sayede Wall-E filminde yer alan şişman insan tiplemesine benzeyebileceklerini iddia etmişti.
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Acımasız yorumlara karşı takındığı korkusuz tavrına alıştığımız Rihanna ise tepkisini Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile göstermişti.
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Amerikalı hip hop sarkıcısı Gucci Mane’in 2007’deki kilolu halini ve 10 sene sonraki fit halini yanyana paylaşan Rihanna, "Eğer en kötü halimle idare edemiyorsan(ız) en iyi halimi haketmiyorsun(uz)" mesajını vermişti.
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