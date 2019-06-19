MAGAZİN

Rihanna kendi açılışına 3 saat geç geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 16:04 | Son Güncelleme

Rihanna lüks markası Fenty'nin yeni mağazasını dün SoHo Webster'da açtı. Rihanna magazayı açtı açmasına ama kendi açılışına da 3 saat gecikmesiyle gündem oldu.

Rihanna kendi açılışına 3 saat geç geldi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay içinde Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine gibi markaları bünyesinde bulunduran LVMH ile bir anlaşma yapmış ve kendi lüks markasını çıkarmıştı… Müzikteki başarısını moda alanında da sürdüren Rihanna, New York'taki Fenty mağazası için açılış partisi düzenledi.

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LVMH gruptan marka yaratan ilk kadın olma özelliğine sahip olan Rihanna, lüks markası Fenty için şu sıralar hummalı bir çalışma içinde.

Ard arda mağazalar açan ünlü şarkıcı, dün de New York SoHo’da yeni mağazasının açılışını yaptı.

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Açılış öncesi mağazanın önü hınca hınç dolmaya başladı.

Herkes Rihanna’yı görmeyi planlıyordu lakin ünlü yıldız tam 3 saat mağazasının açılışına gecikti.

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Buna rağmen hayranları ne protesto ne de sitem etti. Rihanna’yı görür görmez çığlık atmaya ve fotoğraf çekmeye başladılar.

Rihanna, açılışa neon pembesi bir elbiseyle katıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rihanna'nın rahatlığından ben de istiyorum
Çocukluk aşkım artık yaşlanmış. :(
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