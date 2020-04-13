MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna kendisine yeni albümü soranlara kızdı!

Rihanna kendisine yeni albümü soranlara kızdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışlarla gündeme gelen Rihanna, kendisine yeni albüm soran hayranlarına sert çıkarak, "Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bir daha albüm sormayın" dedi.

Rihanna kendisine yeni albümü soranlara kızdı!

Ünlü şarkıcı Rihanna, kendisine ısrarla yeni albümünü ne zaman çıkaracağını soran hayranlarına bir açıklama yaptı. En son albümünü 2016’da çıkaran 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Instagram’da yaptığı canlı yayında, “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” dedi.

4,2 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Rihanna, önceki gün, salgınla mücadele için Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte 4,2 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

Koronavirüs nedeniyle evde izolasyon uygulamasıyla birlikte tüm dünyada aile içi şiddetin arttığı rapor edilirken, Rihanna’nın yaptığı bağışın, kendisinin kurduğu Clara Lionel Vakfı aracılığıyla Los Angeles Belediye Fonu’na aktarıldığı öğrenilmişti. Her hafta Los Angeles'ta 90'dan fazla insanın aile içi şiddet nedeniyle sığınma evlerine yerleştirildileri belirtilirken, yapılan bağışla 10 hafta boyunca haftada 90 kurban için barınma, yemek ve danışmanlık hizmeti verilebileceği tespit edilmişti.

BABASI DA CORONA'YA YAKALANDI

Öte yandan Rihanna’nın babası Ronald Fenty de corona virüse yakalanmış, şarkıcı evde tedavisi devam eden 66 yaşındaki babasına suni solunum cihazı göndermişti. Barbados’taki evinde kalan Ronald Fenty, The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diye konuşmuştu. Babası, Rihanna’nın kendisine solunum cihazı gönderdiğini, ayrıca Barbados’taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladığını belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Yavuz Seçkin'in acı günüYavuz Seçkin'in acı günü
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rihanna, Rihanna albüm,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

Destici'den Soylu'nun istifasına ilk yorum

Destici'den Soylu'nun istifasına ilk yorum

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavuz Seçkin'in acı günü

Yavuz Seçkin'in acı günü

Yasmin Erbil: Babamı çok özledim ve...

'Babamı çok özledim ve...'

Salih Bademci-İmer Özgün çiftinden müjdeli haber

Ünlü oyuncu baba oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Başak Dizer'e: İyi ki sen varsın

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Başak Dizer'e: İyi ki sen varsın

Yusuf Güney hiç görülmeyen bir Süleyman Soylu fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.