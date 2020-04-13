Rihanna kendisine yeni albümü soranlara kızdı!

Ünlü şarkıcı Rihanna, kendisine ısrarla yeni albümünü ne zaman çıkaracağını soran hayranlarına bir açıklama yaptı. En son albümünü 2016’da çıkaran 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Instagram’da yaptığı canlı yayında, “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” dedi.

4,2 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Rihanna, önceki gün, salgınla mücadele için Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte 4,2 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

Koronavirüs nedeniyle evde izolasyon uygulamasıyla birlikte tüm dünyada aile içi şiddetin arttığı rapor edilirken, Rihanna’nın yaptığı bağışın, kendisinin kurduğu Clara Lionel Vakfı aracılığıyla Los Angeles Belediye Fonu’na aktarıldığı öğrenilmişti. Her hafta Los Angeles'ta 90'dan fazla insanın aile içi şiddet nedeniyle sığınma evlerine yerleştirildileri belirtilirken, yapılan bağışla 10 hafta boyunca haftada 90 kurban için barınma, yemek ve danışmanlık hizmeti verilebileceği tespit edilmişti.

BABASI DA CORONA'YA YAKALANDI

Öte yandan Rihanna’nın babası Ronald Fenty de corona virüse yakalanmış, şarkıcı evde tedavisi devam eden 66 yaşındaki babasına suni solunum cihazı göndermişti. Barbados’taki evinde kalan Ronald Fenty, The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diye konuşmuştu. Babası, Rihanna’nın kendisine solunum cihazı gönderdiğini, ayrıca Barbados’taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladığını belirtmişti.

