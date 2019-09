Rihanna moda şovuyla damga vurdu! 'Gerçek kadın bedenleriyle gerçek kadınlar'

New York Moda Haftası kapsamında iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonunu mini bir şova dönüştürerek tanıtan Rihanna, iç çamaşırı defilesiyle göz doldurdu. Konukların fotoğraf çekmesinin yasak olduğu defilede Cara Delevingne, Gigi Hadid ve Laverne Cox gibi ünlüler vardı. Ancak Savage x Fenty'ı bu kadar benzersiz kılan şeyin ünlü modeller veya sanatçılar ile hiçbir ilgisi yoktu.

Diğer kadın iç çamaşırı gösterilerinin aksine, Rihanna’nın şovunda farklı beden ölçülerine sahip kadınlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının övgüsünü toplayan Rihanna'nın şovu için artık Victoria's Secret'a rakipsin yorumları yapıldı. Bir kadın kullancı, '39 yıldır defile izlemiyordum. Çünkü kilolarımdan dolayı bir moda şovu izlemek beni kötü hissettiriyordu. Ancak Rihanna bunu yıkmamı başardı. Çünkü orada benim gibi olan modeller de vardı. Bu, Rihanna'nın Savage X Fenty defilesiyle bugün değişti' yorumunda bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise, 'gerçek kadın bedenlerine sahip gerçek kadınlar bu şovdaydı. Farklı bedenlere sahip olmanın kötü bir şey olmadığını gördük. Toplum artık dayatılan güzellik kavramından vazgeçmeli. Savage x Fenty defilesini izledikten sonra bir daha Victoria's Secret’ı izlemek istemiyorum' dedi.

Şovda aynı zamanda engelli modellere yer verildi ve fanları Rihanna'yı “çeşitlilik kraliçesi” olarak nitelendirdi.

Rihanna, raising the bar for us all regarding disability inclusivity ????!!#SAVAGEXFENTYSHOW pic.twitter.com/ybfxvcPSR0