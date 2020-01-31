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Rihanna'nın adı şimdi de ASAP Rocky ile anılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Suudi milyarder Hassan Jameel ile ilişkisini sonlandıran Rihanna'nın birlikte görüntülendiği Drake ile değil aynı gece konserini dinlemeye gittiği ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Rihanna'nın adı şimdi de ASAP Rocky ile anılıyor!

Ünlü şarkıcı Rihanna, Ortadoğu’nun en zengin 12’nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdi. Evlilik hazırlığı yaptıkları düşünülen ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin neden ayrıldığı hala bilinmiyor. Ancak Barbadoslu şarkıcıyla ilgili aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Ri-Ri'nin Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, New York'taki bir kulüpte Drake ile birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. Ancak İngiliz The Sun gazetesi, Barbadoslu şarkıcının Drake ile değil o gece mekanda konser veren ASAP Rocky ile aşk yaşadığını iddia etti.

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İkilinin aralık ayında İngiliz Moda Ödülleri (The Fashion Awards) kırmızı halısında birlikte görüntülenmesi hatta objektiflere poz vermesi iddiaları güçlendirdi.

SOKAK KAVGASIYLA GÜNDEMDEYDİ

Rakim Mayers veya sahne adıyla A$AP Rocky adını aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob’un bir üyesi. 31 yaşındaki şarkıcı geçen yıl İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanmasıyla uzun süre manşetlerde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için, İsveç yasalarında yer almamasına rağmen kefalet ödemeyi teklif etmiş, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bunun söz konusu olmadığını söyleyince, Trump hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti. Mahkeme ASAP Rocky ve iki korumasını, 19 yaşındaki davacıya 12 bin 500 İsveç kronu (7 bin 275 TL) ödemelerine karar verip serbest bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
rihanna, Drake rihanna, ASAP Rocky,

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