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  4. Rihanna'nın deniz pozu olay oldu! Bir elinde meyve, ötekinde bıçak denize girdi

Rihanna'nın deniz pozu olay oldu! Bir elinde meyve, ötekinde bıçak denize girdi

23.04.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Rihanna'nın sevgilisiyle çıktığı tatil hız kesmeden devam ediyor.

Rihanna'nın deniz pozu olay oldu! Bir elinde meyve, ötekinde bıçak denize girdi

Rihanna ve erkek arkadaşı A$AP Rocky'le memleketi Barbados'ta tatile çıktılar.


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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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