Rihanna'nın deniz pozu olay oldu! Bir elinde meyve, ötekinde bıçak denize girdi

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Rihanna'nın sevgilisiyle çıktığı tatil hız kesmeden devam ediyor.
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