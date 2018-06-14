Rihanna'nın elbisesi ve dekoltesi olay oluyordu

Rihanna yine olay olmayı başardı! Rihanna'nın nem giydiği kıyafet hem de göğüs dekoltesi zor anlar yaşattı

Neredeyse açılıyordu

1 / 7 Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve kadrosunda sinema yıldızlarından podyumun ünlülerine kadar çok sayıda ünlünün yer aldığı Ocean's 8 filminin Londa galası Leicester Square'deki Cineworld'de yapıldı.

2 / 7 Filmin kadın yıldızları kırmızı halıda şıklık yarışına girdi.

3 / 7 O geçiş sırasında en çok ilgi gören kişi ise Rihanna oldu.

4 / 7 Son birkaç yılda giderek kilo alan Rihanna'nın ilginç kostümü bütün bakışları üzerinde topladı. Kırmızı halıya bütün konuklardan daha geç çıkan Rihanna, altın rengi kıyafetinin göğüs dekoltesi yüzünden zor anlar yaşadı.

5 / 7 Güzel şarkıcı kıyafetini altın takıları ve aynı renkteki ayakkabılarıyla tamamladı. Rihanna'nın kıyafetinin kumaşı ise sosyal medyada "sanki altın rengi folyo kağıdına sarınmış" şeklinde esprili yorumlara neden oldu.

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