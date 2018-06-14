MAGAZİN

Rihanna'nın elbisesi ve dekoltesi olay oluyordu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Yıldızları buluşturan filmin galası yapıldı. İşte kırmızı halıdaki ilginç anlar

Rihanna yine olay olmayı başardı! Rihanna'nın nem giydiği kıyafet hem de göğüs dekoltesi zor anlar yaşattı

Neredeyse açılıyordu

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Yönetmenliğini Garry Ross'un üstlendiği ve kadrosunda sinema yıldızlarından podyumun ünlülerine kadar çok sayıda ünlünün yer aldığı Ocean's 8 filminin Londa galası Leicester Square'deki Cineworld'de yapıldı.
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Filmin kadın yıldızları kırmızı halıda şıklık yarışına girdi.
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O geçiş sırasında en çok ilgi gören kişi ise Rihanna oldu.
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Son birkaç yılda giderek kilo alan Rihanna'nın ilginç kostümü bütün bakışları üzerinde topladı. Kırmızı halıya bütün konuklardan daha geç çıkan Rihanna, altın rengi kıyafetinin göğüs dekoltesi yüzünden zor anlar yaşadı.
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Güzel şarkıcı kıyafetini altın takıları ve aynı renkteki ayakkabılarıyla tamamladı. Rihanna'nın kıyafetinin kumaşı ise sosyal medyada "sanki altın rengi folyo kağıdına sarınmış" şeklinde esprili yorumlara neden oldu.
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