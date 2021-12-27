Rihanna'nın giydiği elbiseyi sahne için tercih eden Demet Akalın: Çok meme açınca...

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen Demet Akalın sahne için iddialı bir seçim yaptı. Bu elbiseyi geçtiğimiz yıllarda Rihanna, Vogue kapağı için giymişti.

Daha önce Rihanna'nın giydiği bir kıyafeti tercih eden Demet Akalın kıyafete taş eklemesi yaptırdı ve dekoltesinin de bir kısmını kapattırdı. Akalın'ın bu hamlesi sosyal medyada da gündem oldu. Akalın'a bazı takipçileri "Elbiseyi mahvetmişsin" yorumlarında bulununca Akalın konuya dair sessiz kalmadı.

"AÇIK GİYECEK YAŞI GEÇTİK"

Demet Akalın kendisine gelen bu yoruma "Niye? Kendime saygım var, daha çok meme açınca daha cool olmuyorsun" yanıtını verdi.

Akalın elbisesiyle ilgili bir başka yoruma ise "Kıyafet değil taş işlettim o kadar açık giyecek yaşı geçtik" dedi.

