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Rihanna'nın giydiği elbiseyi sahne için tercih eden Demet Akalın: Çok meme açınca...

27.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda Rihanna'nın giydiği iddialı bir kıyafeti sahne için tercih etti. Akalın elbiseye bazı rötuşlar yaptırınca gündem oldu. Dekoltesiyle ilgili yapılan bir yorumu cevapsız bırakmayan Demet Akalın yine adından söz ettirdi.

Rihanna'nın giydiği elbiseyi sahne için tercih eden Demet Akalın: Çok meme açınca...

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen Demet Akalın sahne için iddialı bir seçim yaptı. Bu elbiseyi geçtiğimiz yıllarda Rihanna, Vogue kapağı için giymişti.

Daha önce Rihanna'nın giydiği bir kıyafeti tercih eden Demet Akalın kıyafete taş eklemesi yaptırdı ve dekoltesinin de bir kısmını kapattırdı. Akalın'ın bu hamlesi sosyal medyada da gündem oldu. Akalın'a bazı takipçileri "Elbiseyi mahvetmişsin" yorumlarında bulununca Akalın konuya dair sessiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

"AÇIK GİYECEK YAŞI GEÇTİK"

Demet Akalın kendisine gelen bu yoruma "Niye? Kendime saygım var, daha çok meme açınca daha cool olmuyorsun" yanıtını verdi.

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Akalın elbisesiyle ilgili bir başka yoruma ise "Kıyafet değil taş işlettim o kadar açık giyecek yaşı geçtik" dedi.

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Demet Akalın
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