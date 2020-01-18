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  4. Rihanna sevgilisi rap Prensi Hassan Jameel'den ayrıldı

Rihanna sevgilisi rap Prensi Hassan Jameel'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Barbados asıllı şarkıcı Rihanna, Arap Prensi Hassan Jameel ile olan üç yıllık ilişkisini noktaladığı iddia edildi.

Rihanna sevgilisi rap Prensi Hassan Jameel'den ayrıldı

Şarkıcı Rihanna, 2017 yılında Toyota’nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hassan Jameel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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“AYRILDILAR” İDDİASI

Geçtiğimiz aralık ayında da İstanbul’a gelen Rihanna ve Hassan Jameel’in ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Us Weekly, Haziran 2017’de ilk kez görüntülenen çiftin, üç yıllık ilişkisinin bittiğini söyleyen bir kaynağa atıfta bulunan bir rapor yayınladı.Kısa bir süre sonra Rihanna, Interview dergisine Jameel’e aşık olduğunu açıklamıştı. Ne Rihanna’nın ne de Jameel’in raporlara yorum yapmadığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

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