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Rihanna sosyal medyayı salladı! Transparan iç çamaşırıyla kalça şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Rihanna yine sosyal medyayı salladı. Kendi markasının reklamını yapmak için paylaştığı video ile gündem olan Rihanna cesur halleriyle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times’ın İngiltere’de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan girmişti.

Zenginlik haberleriyle konuşulan Rihanna son paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Instagram hesabından bir video paylaşan Rihanna'ya hayranları beğeni yağdırdı. Mutfakta yemek yaptığı, sigara içtiği ve takıldığı anları paylaşan Rihanna'nın seksi tarzı ve cesur görüntüsü olay oldu.

Rihanna'nın bu paylaşımı yapma amacının; kendi markası olan Fenty'nin yeni gözlük modelini tanıtması olabileceği iddia edildi.

Ancak Rihanna'nın transparan iç çamaşırıyla kalçalarını sergilemesi gözlük modellerinin önüne geçti.

Rihanna

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