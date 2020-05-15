Rihanna sosyal medyayı salladı! Transparan iç çamaşırıyla kalça şov

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times’ın İngiltere’de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan girmişti.

Zenginlik haberleriyle konuşulan Rihanna son paylaşımlarıyla da gündeme geldi. Instagram hesabından bir video paylaşan Rihanna'ya hayranları beğeni yağdırdı. Mutfakta yemek yaptığı, sigara içtiği ve takıldığı anları paylaşan Rihanna'nın seksi tarzı ve cesur görüntüsü olay oldu.

Rihanna'nın bu paylaşımı yapma amacının; kendi markası olan Fenty'nin yeni gözlük modelini tanıtması olabileceği iddia edildi.

Ancak Rihanna'nın transparan iç çamaşırıyla kalçalarını sergilemesi gözlük modellerinin önüne geçti.