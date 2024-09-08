Rihanna tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! Elini bir an olsun indirmedi

New York Moda Haftası kapsamında Solomon R. Guggenheim Museum'da düzenlenen Alaïa İlkbahar 2025 defilesini izlemeye ünlü isimler akın etti.

Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rihanna da oradaydı.

39 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, Alaïa imzalı kristal taşlarla süslü file bir elbise giydi. Rihanna'nın göz alıcı kıyafeti, dökümlü kollar ve omuzları açık korse üstten oluşuyordu ve etkinlikte yarı şeffaf görünümünü, uyumlu bir çift stiletto topuklu ayakkabıyla birleştirdi.

Etkinlik, Solomon R. Guggenheim Müzesi'nde düzenlendi. Rihanna'nın tarzı davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

BANU ALKAN AKLA GELDİ

Gecede diğer ünlü isimlerden rol çalan Rihanna'nın tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

Rihanna bir an olsun ellerini göğüs hizasından aşağıya indirmedi. Türk hayranları Rihanna'nın bu tarzını biraz da Banu Alkan'a benzetti.