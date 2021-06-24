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  4. Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky gecelerde! Sütyensiz tercihiyle olay oldu

Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky gecelerde! Sütyensiz tercihiyle olay oldu

24.06.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna bir dönem yakın arkadaşı olan rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşamaya başlamıştı. Rihanna ve sevgilisi gecelerde yakalandı.

Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky gecelerde! Sütyensiz tercihiyle olay oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkileri tam gaz devam eden ikili New York gecelerinde yakalandı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'nin mutlulukları da dikkatlerden kaçmadı.

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Geceye Rihanna'nın baştan aşağı pembe giyinmesi damga vurdu. Beline kadar yırtmacı ve sütyensiz haliyle etrafa neşe saçan Rihanna herkesin yüreğini hoplattı.

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ASAP Rocky, Rihanna hakkında konuşmuş ve "Hayatımın aşkı" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu gacının neyı güzel babannem daha iyi idi,midem bulandı,herseyı sarkmış böööhhh.

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