Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky gecelerde! Sütyensiz tercihiyle olay oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkileri tam gaz devam eden ikili New York gecelerinde yakalandı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'nin mutlulukları da dikkatlerden kaçmadı.

Geceye Rihanna'nın baştan aşağı pembe giyinmesi damga vurdu. Beline kadar yırtmacı ve sütyensiz haliyle etrafa neşe saçan Rihanna herkesin yüreğini hoplattı.

ASAP Rocky, Rihanna hakkında konuşmuş ve "Hayatımın aşkı" demişti.



