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  4. Rihanna yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans etti! İpleri kendi çözdü

Rihanna yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans etti! İpleri kendi çözdü

25.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Rihanna markası Savage x Fenty'nin Sevgililer Günü koleksiyonu için iç çamaşırlarını tanıttı. Rihanna ateşli bir dansla tanıtım yaptı.

Rihanna dansıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Markası Savage X Fenty ile 14 Şubat için özel bir iç çamaşırı koleksiyonu tasarladı.

Rihanna Savage x Fenty'nin Sevgililer Günü koleksiyonu için yine tanıtımını kendi yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde kırmızının ön planda olduğu tasarımlardan sonra Rihanna siyah iç çamaşırlarıyla yatak odasında ateşli bir dansla tanıtım yaptı.

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Rihanna'nın seksi dansı sosyal medyada paylaşmasının ardından gündem olması uzun sürmedi.

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Siyah iç çamaşırların arka kısmındaki ip detayları ve Rihanna'nın onları göstermek için kalça dansı yapması dikkat çekti. Rihanna iplerini de kendi çözerek seksilik dozunu artırdı.

Rihanna'nın bu tanıtımı bazı takipçilerine abartı gelse de bazı takipçileri ünlü şarkıcıya beğen yağdırdı.

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