Rihanna yeni yaşını sütyensiz kutladı

30 yaşına basan Rihanna tabii ki yaşına uygun bir paylaşım yapıp gündem olmayı da ihmal etmedi.

Rihanna 30 olur da kutlaması olmaz mı?

1 / 9 Barbados’lu güzel şarkıcı Rihanna 20 Şubat’ta 30 yaşına girdi.

2 / 9 Dün, sosyal medya hesabından seksi bir elbise ile paylaşım yaptı.

3 / 9 Sütyen takmadığı görülen popun yıldızı, giydiği tişörtle de dikkat çekti.

4 / 9 “30 yaşın altındaki kimselere güvenmeyin, Rihanna’dan nefret ediyorum’ baskılı bir tişört giyen şarkıcı 30 yaşına basmış olsa da kendini 20’li yaşlarda hissettiğini de belirtti…

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