MAGAZİN

Rihanna yeni yaşını sütyensiz kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

Kimi zaman şarkılarıyla, kimi zaman aşklarıyla, kimi zaman ise alıp verdiği kilolarıyla konuşuluyor. Ama hiç değişmeyen bir şey var ki, o da her zaman gündemde olduğu... Rihanna'dan bahsediyoruz. Pop müziğin asi kızı Ri-ri, 30 yaşına bastı!

30 yaşına basan Rihanna tabii ki yaşına uygun bir paylaşım yapıp gündem olmayı da ihmal etmedi.

Rihanna 30 olur da kutlaması olmaz mı?

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Barbados’lu güzel şarkıcı Rihanna 20 Şubat’ta 30 yaşına girdi.
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Dün, sosyal medya hesabından seksi bir elbise ile paylaşım yaptı.
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Sütyen takmadığı görülen popun yıldızı, giydiği tişörtle de dikkat çekti.
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“30 yaşın altındaki kimselere güvenmeyin, Rihanna’dan nefret ediyorum’ baskılı bir tişört giyen şarkıcı 30 yaşına basmış olsa da kendini 20’li yaşlarda hissettiğini de belirtti…
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