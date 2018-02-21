Rihanna yeni yaşını sütyensiz kutladı

30 yaşına basan Rihanna tabii ki yaşına uygun bir paylaşım yapıp gündem olmayı da ihmal etmedi.
Rihanna 30 olur da kutlaması olmaz mı?
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Barbados’lu güzel şarkıcı Rihanna 20 Şubat’ta 30 yaşına girdi.
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Dün, sosyal medya hesabından seksi bir elbise ile paylaşım yaptı.
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Sütyen takmadığı görülen popun yıldızı, giydiği tişörtle de dikkat çekti.
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“30 yaşın altındaki kimselere güvenmeyin, Rihanna’dan nefret ediyorum’ baskılı bir tişört giyen şarkıcı 30 yaşına basmış olsa da kendini 20’li yaşlarda hissettiğini de belirtti…
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