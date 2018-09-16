MAGAZİN

Rihanna yine büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kendi makyaj markasının 1.yıl dönümünü kutlayan Rihanna, katıldığı davette herkesi büyüledi

Rihanna kendi makyaj markası Fenty Beauty'nin 1. yıl dönümünde göz kamaştırdı.

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Sephora ile iş birliğine giden Rihanna, makyajından ayakkabısına kadar pembe giydi.
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Son dönemde aldığı kilolarla magazin gündemini meşgul eden Rihanna, giydiği pembe elbise ile adeta konukları büyüledi.
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Rihanna ayrıca, tüm vücudunu simlerle süsledi.
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30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, makyaj markasını piyasaya sürdüğünde, ilk 40 günde 100 milyon dolarlık kazanç elde etmişti.
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