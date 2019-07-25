HABER

Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 21:07 | Son Güncelleme

İki gün önce ölen Rus Dadashev'den sonra Arjantinli boksör Santillan da maç sırasında aldığı darbeler yüzünden yaşamını yitirdi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
3. kattan düşen çocuk yaralandı3. kattan düşen çocuk yaralandı
Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i törenle karşıladı (2)Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i törenle karşıladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boks Hugo Santillan Maxim Dadashev

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme!

Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.