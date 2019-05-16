Rinkevics-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

ANKARA/RİGA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin "Katılım sürecimizde herhangi bir siyasi engel istemiyoruz. Katılım, teknik bir meseleyse, teknik kriterleri karşılamaya hazırız." dedi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics'in daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Rinkevics ile görüşmelerinin ardından başkent Riga'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olarak Letonya'ya ilk kez resmi ziyaret için geldiğini belirterek Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ile görüşmesinden önce Letonya İşgal Müzesi'ni ziyaret ettiğini söyledi. Bu ülkedeki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Vejonis tarafından kabul edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, oldukça verimli geçen görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti. - İkili ilişkiler Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonominin önem arz ettiğini söyleyerek Türkiye ve Letonya arasındaki ticaret hacminin ve yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çok sayıda Türk şirketinin Letonya'da faaliyet gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, Letonya'nın ve Letonya hükümetinin bu şirketlere verdiği destek için teşekkür etti. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde kültürel iş birliğinin de oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Letonya'daki farklı üniversitelerde Türkçe öğretildiğini ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) aktif olduğunu kaydetti. Letonya'dan Türkiye'ye çok sayıda turistin geldiğini belirten Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya'da Letonya'nın iki fahri konsolosluğu olduğunu ve yakın zamanda 6. fahri konsolosluğun İzmir'de açılacağını bildirdi. - AB üyeliği ve Türkiye Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Rinkevics ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra AB, Avrupa Konseyi ve Karadeniz'in güvenliği gibi konuların gündeme geldiğini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca Suriye'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerle ilgili Rinkevics'i bilgilendirdiğini ifade ederek NATO'ya üye iki ülke olarak bölgenin güvenliği için Türkiye ve Letonya'nın birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye ve Letonya'nın Avrupa Konseyine üye iki ülke olduğunu ve Avrupa'nın değerlerine katkıda bulunmak için çalışacaklarını dile getirdi. AB'nin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Avrupa'nın temel değerleri yerine, aşırı sağ ya da aşırı sol ideolojinin Avrupa politikasına egemen olduğu değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin şunları söyledi: "Letonya'nın ve mevkidaşım Rinkevics'in Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verdiği destek için teşekkür etmek istiyorum. Reform önceliği ajandamızda. Reform Eylem Grubu yakın zamanda toplandı. Ciddi reform paketleri yolda. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile bu konuda birlikte çalışıyoruz." - "Siyasi engel istemiyoruz" Çavuşoğlu, öte yandan bazı AB üyesi ülkelerin her durumda Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğuna işaret ederek "Bunun Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerle alakası yok. İlişkilerimizin en iyi olduğu zamanlarda bile bu ülkeler Türkiye'nin üyeliğine farklı nedenlerle karşı çıkmaya devam ediyordu çünkü Türkiye ile güç paylaşmak istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Üyelik yolunda fasılların açılıp kapanmaları için belli kıstasların bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin fasılların açılıp kapanması için gerekli kıstasları karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini istemeyen ülkelerin Türkiye'nin Birliğe ve kıtaya göçmen sorunu gibi belli konularda önemli ölçüde katkı sağladığını kabul ettiğine dikkati çekerek "Bizim katılım sürecimizde herhangi siyasi bir engel istemiyoruz. Katılım, teknik bir meseleyse, teknik kriterleri karşılamaya hazırız." dedi. - Türkiye'nin S-400 alımı ve ABD'nin iddiaları Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soruya da bunun Türkiye'nin seçimi olmadığını, hava savunma sistemlerine acil ihtiyacı olduğu için bunları, en iyi teklifi veren Rusya'dan aldıklarını kaydetti. Bu sistemleri daha önceden Batılı müttefiklerinden almak istediklerini ancak son 10 yıldır alamadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri ve Yardımcısı herhangi üye ülkenin savunma sistemlerini istedikleri ülkeden alma hakkına sahip olduğunu açıkça söyledi." diye konuştu.