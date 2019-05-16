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Rinkevics-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics: - "Türkiye ile AB arasında yapıcı diyaloğa ihtiyacımız var" - "Biz, Türkiye'yi AB'de ve NATO'da oldukça önemli bir partner olarak görüyoruz" - "(Türkiye'nin S-400 alımı) Tek dileğim bu tarz tartışmaların, duygusal değil, şeffaf ve mantık çerçevesinde ilerlemesi"

RİGA/ Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapıcı diyaloğa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye'yi AB'de ve NATO'da oldukça önemli bir partner olarak görüyoruz." dedi.

Rinkevics ve Letonya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Riga'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Rinkevics, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye ve Ukrayna konularının ele alındığını belirterek, bu konulardaki görüşlerini mevkidaşına aktardığını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği hakkında bir soruya ilişkin Rinkevics, AB'nin genişleme politikasının aktif olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Rinkevics, "Bunca yıl AB'nin genişleme politikası, özellikle bizim kendi deneyimimiz, bu politikanın kıtanın istikrarı ve genişlemesine katkı sağladığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, halihazırda İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gibi bir konuyu da deneyimlediklerini söyleyen Rinkevics, "Aynı zamanda yabancı düşmanlığı, aşırıcı ideolojiler ve popülist hareketlerin de endişe verici şekilde arttığını görüyoruz. Buradan bakıldığında söz konusu meseleler kolay değil. Dolayısıyla kendi iç siyasetleri nedeniyle tüm üye ülkeler aynı siyasi tutuma sahip olamıyor." şeklinde konuştu.

Rinkevics, genişleme politikasının liyakata dayalı olması gerektiğinin altını çizerek, kriterleri karşılayan ülkelere üyelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Rinkevics, "Çünkü bu süreç tarafların birbirlerini anlamalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sonuca daha iyi hazırlanılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Rinkevics, Türkiye'nin AB'ye üye olmasının kolay bir süreç olmayacağı ve sabırla birlikte bu konu üzerinde çaba sarf etmek gerektiğinin altını çizdi.

Letonyalı Bakan Rinkevics, "Türkiye ile AB arasında yapıcı diyaloğa ihtiyacımız var. Biz, Türkiye'yi AB'de ve NATO'da oldukça önemli bir partner olarak görüyoruz. Bazen görüş farklılıkları olsa da ortaklık ve iş birliği noktalarına bakmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'nin S-400 alımı

Rinkevics, görüşmelerde Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri satın almasına ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin S-400 almasının en iyi çözüm olmadığını düşündüklerini dile getiren Rinkevics, bu konunun siyasi ve teknik olmak üzere iki açısı bulunduğuna dikkati çekti.

Rinkevics, "Benim mesajım bu sorunu çözmeye çalışmamız gerektiği yönünde. Müttefikler arasında herhangi bir mesele varsa çözüme kavuşturulmalı çünkü bu aslında bütün üyeler için de bir sorun anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Tek dileğim bu tarz tartışmaların, duygusal değil, şeffaf ve mantık çerçevesinde ilerlemesi." diyen Rinkevics, bu meselelerde NATO'nun genelinin çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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AB Çavuşoğlu Letonya NATO Riga S-400 Türkiye

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