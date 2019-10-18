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Rinoplasti Ameliyatında Yenilikler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 18.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

Her geçen gün gelişen teknoloji ile beraber sağlık sektörü de yenilenmekte ve gelişmektedir. Elbette rinoplasti ameliyatları da gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır.

Rinoplasti Ameliyatında Yenilikler

Burun estetiği ameliyatı öncesinde detaylı muayene esnasında kişiye yapılan simülasyonlar ile burun ameliyatı öncesi ve burun ameliyatı sonrası görüntüler gösterilebilmektedir. Ameliyatta kullanılan cerrahi aletler her bir hastanın deformasyonuna özel olarak tasarlanmakta ve kullanılmaktadır. Ameliyat esnasında kullanılan tamponlar bile günümüz teknolojisi ile burun anatomisine uygun olarak tasarlanmakta ve ameliyattan sonra bile nefes alınabilmesi sağlanmaktadır.

KAPALI RİNOPLASTİ NEDİR?

Doç.Dr. Süleyman Taş

Kapalı Rinoplasti, burnun ortasındaki cildin kesilmediği, burun içindeki yumuşak dokuların açılmadığı ve ciltte herhangi bir iz bırakmayan bir estetik burun ameliyatı tekniğidir. Kapalı burun estetiği tekniğinde yapılan tüm kesiler burun deliklerinin içinden yapılır. Dışarıdan kesi yapılmadığından dolayı burunda herhangi bir iz kalmaz. Kapalı Rinoplasti sunduğu birçok avantaj ile günümüzde en çok tercih edilen burun ameliyat tekniğidir.

KAPALI RİNOPLASTİ AVANTAJLARI

Kapalı Atravmatik Rinoplasti

En çok tercih edilen burun ameliyat tekniği olan Kapalı Rinoplasti beraberinde birçok avantajı getirir. Kapalı burun estetiğinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  1. Burunun dış kısmında kesi olmadığından dolayı, herhangi bir iz bırakmaz. 
  2. Kapalı Rinoplasti yaptıranların burnundaki herhangi bir kas ya da doku zarar görmez.
  3. Burun içindeki yumuşak dokular zarar görmediğinden daha doğal bir görünüm elde edilir.
  4. Kapalı Rinoplasti sonrası iyileşme süreci daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.
  5. Kapalı rinoplasti sonrası minimum şişme görünür ve morarma görünmez.

KAPALI RİNOPLASTİ İLE HANGİ SORUNLAR GİDERİLİR?

Kapalı Rinoplasti

Kapalı Rinoplasti ile açık rinoplasti tekniği ile giderilebilen tüm sorunlar da giderilebilmektedir. Burnun estetik olarak var olan deformasyonlarına ve hava yolunda nefes alamama şikayetlerine sebep olan tüm sorunlara müdahale edilebilmektedir.

KAPALI RİNOPLASTİ NASIL YAPILIR?

Kapalı Rinoplasti ameliyatı, burnun dış kısmındaki deri kesilmeden yapılmaktadır. Yani kapalı burun ameliyatında, burnun tam orta noktasındaki cilt kesilmez. Bu ameliyat tekniğinde yapılan tüm müdahaleler burnun iç kısmından yapılmaktadır. Dolayısıyla yapılan kesiler burun deliklerinin içerisinden gerçekleşmektedir. Bu yüzden kapalı rinoplasti, günümüzde en çok tercih edilen burun estetik tekniğidir. 

KAPALI ATRAVMATİK RİNOPLASTİ NEDİR?

‘Kapalı atravmatik burun estetiği nedir?’ sorusu sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu yüzden kapalı rinoplasti ile bağlantılı olan atravmatik teknik burun estetiği ile ilgili de bilgi vermekte fayda bulunmaktadır. “Atravmatik” kelimesi latince kökenli bir kelimedir. Travma oluşturmadan, hasar vermeden yapılan yani; kibar, narin, ince cerrahi demektir. Bu tüm ameliyatlara uyarlanabilecek bir cerrahi felsefedir. Bu yüzden burun ucu cildini kesmemiz bize burun ucunda bir iz olarak geri dönebileceğinden, benimsediğimiz atravmatik felsefe anlayışı yapacağımız burun estetik tekniğini kapalı teknik olarak belirlemektedir. Bu felsefenin daha iyi anlaşılması için birkaç örnek verebiliriz;

Burun sırtında kemer bulunduğundan burun deliklerinin içerisinden girerek burun sırtındaki kemiğe ulaşılması gerekiyor. Buraya cilt altı ya da fasya altından giderek ulaşılabilir ama o zaman karşımıza çok kan damarı çıkar ve bu cildin dolaşımını bozabilir. Bu durumda daha fazla ödem ve morluğa sebebiyet verilebilir. Bu yüzden farklı bir yöntem benimsenerek hiç kan damarı içermeyen bir plan olan zar altından gidilirse hiçbir kan damarını incitmeden ilerleyebilme şansı doğar. Atravmatik burun estetiği felsefesi ile ilgili başka bir örnek daha verecek olursak; düşük burun ucunun kaldırılmak istendiğini farz edelim. Bu işlem esnasında burun ucunun his ve hareket kabiliyetinin korunabilmesi için burun ligamentleri korunmalıdır. Atravmatik burun estetiği ile ilgili son bir örnek daha verebiliriz. Bir hastanın burun ucunda kıkırdak fazlalığı olduğunu ve bu durumun burun ucunu geniş gösterdiğini varsayalım. Bu durumda burun ucuna daha iyi bir görünüm kazandırmak için atravmatik bakış açısıyla, bu kıkırdağının daraltılması yerine burun kıkırdağı kendi üzerine katlanabilir. Böylelikle aynı anda kıkırdağı hem dar göstermek hem de daha dayanıklı bir hale getirmek mümkün olabilir.

KAPALI RİNOPLASTİ SONRASI AY AY DEĞİŞİM NASIL OLUR?

Burun estetiği sonrası ay ay değişim süreci ameliyat olduktan 1 yıl sonra tamamlanmaktadır. Ameliyat olduktan 1 hafta sonra atel ve tamponlar alınmaktadır. Atelin alındığı gün, yüzünüzdeki şişlikleriniz büyük bir kısmı, 2-3 hafta sonra ise belirgin bir şekilde kaybolmaktadır. Burunda var olan şişliklerinizin %80 lik kısmı 2 ay da dağılmaktadır. Kalan şişlikler ise 1 yıla yayılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki iyileşme sürecinde alınabilecek her darbe, sigara-nargile kullanımı bu süreci olumsuz etkilemekte ve uzatmaktadır.

Doç. Dr. Süleyman TAŞ
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah

www.suleymantas.com.tr
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