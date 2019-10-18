Rinoplasti Ameliyatında Yenilikler

Burun estetiği ameliyatı öncesinde detaylı muayene esnasında kişiye yapılan simülasyonlar ile burun ameliyatı öncesi ve burun ameliyatı sonrası görüntüler gösterilebilmektedir. Ameliyatta kullanılan cerrahi aletler her bir hastanın deformasyonuna özel olarak tasarlanmakta ve kullanılmaktadır. Ameliyat esnasında kullanılan tamponlar bile günümüz teknolojisi ile burun anatomisine uygun olarak tasarlanmakta ve ameliyattan sonra bile nefes alınabilmesi sağlanmaktadır. KAPALI RİNOPLASTİ NEDİR? Kapalı Rinoplasti, burnun ortasındaki cildin kesilmediği, burun içindeki yumuşak dokuların açılmadığı ve ciltte herhangi bir iz bırakmayan bir estetik burun ameliyatı tekniğidir. Kapalı burun estetiği tekniğinde yapılan tüm kesiler burun deliklerinin içinden yapılır. Dışarıdan kesi yapılmadığından dolayı burunda herhangi bir iz kalmaz. Kapalı Rinoplasti sunduğu birçok avantaj ile günümüzde en çok tercih edilen burun ameliyat tekniğidir. KAPALI RİNOPLASTİ AVANTAJLARI En çok tercih edilen burun ameliyat tekniği olan Kapalı Rinoplasti beraberinde birçok avantajı getirir. Kapalı burun estetiğinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Burunun dış kısmında kesi olmadığından dolayı, herhangi bir iz bırakmaz. Kapalı Rinoplasti yaptıranların burnundaki herhangi bir kas ya da doku zarar görmez. Burun içindeki yumuşak dokular zarar görmediğinden daha doğal bir görünüm elde edilir. Kapalı Rinoplasti sonrası iyileşme süreci daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kapalı rinoplasti sonrası minimum şişme görünür ve morarma görünmez. KAPALI RİNOPLASTİ İLE HANGİ SORUNLAR GİDERİLİR? Kapalı Rinoplasti ile açık rinoplasti tekniği ile giderilebilen tüm sorunlar da giderilebilmektedir. Burnun estetik olarak var olan deformasyonlarına ve hava yolunda nefes alamama şikayetlerine sebep olan tüm sorunlara müdahale edilebilmektedir. KAPALI RİNOPLASTİ NASIL YAPILIR? Kapalı Rinoplasti ameliyatı, burnun dış kısmındaki deri kesilmeden yapılmaktadır. Yani kapalı burun ameliyatında, burnun tam orta noktasındaki cilt kesilmez. Bu ameliyat tekniğinde yapılan tüm müdahaleler burnun iç kısmından yapılmaktadır. Dolayısıyla yapılan kesiler burun deliklerinin içerisinden gerçekleşmektedir. Bu yüzden kapalı rinoplasti, günümüzde en çok tercih edilen burun estetik tekniğidir. KAPALI ATRAVMATİK RİNOPLASTİ NEDİR? ‘Kapalı atravmatik burun estetiği nedir?’ sorusu sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu yüzden kapalı rinoplasti ile bağlantılı olan atravmatik teknik burun estetiği ile ilgili de bilgi vermekte fayda bulunmaktadır. “Atravmatik” kelimesi latince kökenli bir kelimedir. Travma oluşturmadan, hasar vermeden yapılan yani; kibar, narin, ince cerrahi demektir. Bu tüm ameliyatlara uyarlanabilecek bir cerrahi felsefedir. Bu yüzden burun ucu cildini kesmemiz bize burun ucunda bir iz olarak geri dönebileceğinden, benimsediğimiz atravmatik felsefe anlayışı yapacağımız burun estetik tekniğini kapalı teknik olarak belirlemektedir. Bu felsefenin daha iyi anlaşılması için birkaç örnek verebiliriz;