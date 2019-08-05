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Rio'dan Tokyo'ya: Olağanüstü bir kadınsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

La Casa De Papel'in yıldızları Miguel Herran ve Ursula Corbero birlikte paylaştıkları poz binlerce beğeni aldı.

Rio'dan Tokyo'ya: Olağanüstü bir kadınsın

La Casa De Papel'de birbirine aşık Rio ve Tokyo karakterlerini canlandıran İspanyol yıldızlar Miguel Herran ve Ursula Corbero Instagram'dan karşılıklı övgüler yağdırdı.

Miguel Herran, Ursula ile olan fotoğrafının altına, "Bana her zaman yardım ettin ve bana sana verebileceğimden çok daha fazla şey öğrettin... Çünkü sen inanılmaz bir arkadaşsın ve olağanüstü bir kadınsın" notunu düştü. Ursula Corbero ise "Seyahat arkadaşım, seninle bu kadar çok şey paylaşmak çok güzel. Sen çok değerlisin" karşılığını verdi.

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Instagram'da Miguel Herran'ın 6.2 milyon, Ursula Corbero'nun ise 9 milyon takipçisi var.


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Anahtar Kelimeler:
Ursula Corbero Miguel Herran La Casa De Papel

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