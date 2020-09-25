Rio Karnavalı Corona Virüsü Salgını Nedeniyle Ertelendi

Brezilya’nın dünyaca ünlü Rio karnavalı bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle Şubat ayında yapılamayacak. Organizasyon ertelendi ancak yeni bir tarih açıklanmadı.

Karnavalı düzenleyen Samba Okulları Ligi tarafından yapılan açıklamada, karnavalın Corona salgını açısından güvenli biçimde yapılmasının ve finansal olarak da gerçekleştirilmesinin şu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.

Samba Okulları Ligi Başkanı Jorge Castanheir, salgın nedeniyle okulların şu an Şubat ayında karnavalı gerçekleştirebilecek durumda olmadıklarını söyledi.

Castanheir, karnavalın ne zamana ertelendiğine dair bir açıklama yapmadı ancak salgının seyrine, bir aşının bulunmasına göre yeni bir tarih belirlenebileceği ifade edildi.

Brezilya’da bugüne dek 4,6 milyondan fazla vaka görülürken 140 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

