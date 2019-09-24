Rio Paktı'nda Venezuela çatlağı

Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ülkesinin Amerikalılar Arası Karşılıklı Yardım Antlaşması'ndan (TIAR) ayrılacağını bildirdi.

Uruguay basınında çıkan habere göre, Nin Novoa, düzenlediği basın toplantısıyla, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) bünyesinde faaliyet gösteren ve Rio Paktı olarak bilinen uluslararası askeri savunma sözleşmesi TIAR'a taraf ülkelerin, Venezuela hükümetine yaptırım temelli adım atma kararı almasının ardından Uruguay'ın, TIAR'dan ayrılacağını açıkladı.

Nin Novoa, Venezuela'nın muhalefetin eliyle TIAR'a dönüşünün kötü bir örnek olduğunu belirterek, "Uruguay, bu kararın özellikle silahlı müdahale ihtimali de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve silahlı müdahalenin yapılmamasına karşı kötü bir örnek teşkil ettiğini düşünüyor." diye konuştu.

TIAR'ın, Venezuela'nın iç işlerine müdahale yolu açtığını belirten Nin Novoa, "Uruguay'ın, bir ülkenin izni olmaksızın yabancı bir ülkenin müdahalesiyle orada adam yakalama, suçlu iadesi yapma ve yaptırım uygulama gibi bir duruma hem göz yumması hem de bu durumu desteklemesi mümkün değildir. Bu çok taraflı sisteme büyük zarar verir." ifadelerini kullandı.