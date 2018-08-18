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Rio'da ordu emniyet görevini bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:34 | Son Güncelleme

Rio'da ordu emniyet görevini bırakıyor

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ordu, bu yıl şubat ayında devraldığı emniyet görevini aralık ayında bırakacak.

Brezilya Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann, bir gazeteye verdiği demeçte, aralık ayından itibaren ordunun Rio'daki güvenlikten sorumlu olmayacağını kaydetti.

Rio de Janeiro kentinde ordunun devraldığı güvenlik görevini, bir yıl daha sürdürmesini önerdiğini ifade eden Jungmann, Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin ise bu öneriyi reddettiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rio'da artan şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için askerleri devreye sokmuştu.

Kentte uyuşturucu çeteleri sık sık şiddet olaylarına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Emniyet ordu rio

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