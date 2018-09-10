Riot Games toplantılarında cinsiyetçi bir firma kültürünün yaşatıldığı, baskın sese sahip erkek çalışanların sözlerine öncelik verildiği, kadınlarla ilgili hayata geçirilmesi amacıyla tasarlanan promosyonların şirket tarafından reddedildiği ve şirketteki kadın çalışanların aşağılandığı çalışanlar tarafından onaylandı. Riot Games cinsiyetçilik ile suçlanıyor!

Geçtiğimiz ay, cinsiyetçilik suçlamaları ile gündeme gelen Riot Games, yine benzer bir durumdan ötürü gözleri üzerine çekmeyi başardı. Firmanın sistem tasarımcısı Daniel Klein ile iletişim yetkilisi Mattias Lehman, özellikle sosyal medya üzerinden Riot Games hakkında bazı yeni açıklamalarda bulundu.

Daniel Klein, Riot Games'den ayrılmasıyla ilgili: "Sosyal medya politikamızı ihlal edildiğim için kovuldum. Lehman'ın kovulup kovulmadığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değilim." dedi.

Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili bir açıklama daha yapan Klein: "Bu gece Orlando'ya uçmak için hazırlanıyorum ve konuşmak için çok fazla vaktim yok ancak şunu ifade etmek istiyorum ki Riot Games şirketinin tasarım departmanında çalışmayı çok seviyorum ve bir şeyler öğrenme konusunda işimi tamamlayabilmiş değildim. İşimize devam edemediğim için nefret ediyorum." sözleriyle de isyanını dile getirdi.

Kaynak: https://www.teknolojioku.com/oyun/riot-games-cinsiyetcilik-ile-suclaniyor-5b94db0a8ca7807dd76bf172

