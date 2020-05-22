HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Riot Games duyurdu: İşte Valorant'ın çıkış tarihi!

Riot Games duyurdu: İşte Valorant'ın çıkış tarihi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

Riot Games, Valorant adlı savaş oyunu için beklenen açıklamayı sonunda yaptı. LoL'ün (League of Legends) de yapımcısı olan Riot Games, Valorant'ın çıkış tarihini resmen duyurdu. Peki Valorant ne zaman çıkacak?

Riot Games duyurdu: İşte Valorant'ın çıkış tarihi!

Valorant bir süredir kapalı beta sürecinde olan bir oyun. Biz görmesek de duymasak da bazı şanslı oyuncular, Valorant'ı bu beta süreci içerisinde deniyor. Onların yorumu ise oyunun ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Bu yorumlar, kapalı beta sürecine katılamayan ancak Valorant'ı da bekleyen oyuncuları daha da heyecanlandırıyor. Riot Games'in Valorant açıklaması ise onların heyecanını daha da arttırmış olabilir.

VALORANT ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Riot Games, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Riot Games açıklamasında Valorant çıkış tarihi için 2 Haziran'ı işaret etti. Yani takvimler 2 Haziran'ı gösterdiğinde Valorant kapalı beta sürecinden çıkıp, tam sürüme geçiş yapacak. Böylece dünya çapındaki tüm oyuncular Valorant dünyasına adım atabilecek. Ancak burada da bir sınırlama söz konusu.

Valorant

BÖLGE BÖLGE GEÇİŞ OLACAK

Riot Games Valorant'ı bölge bölge erişime açacak. Bu anlamda en şanslı bölgeler ise Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Kore, Brezilya, Okyanusya ve Japonya olacak. Diğer bölgeler de zamanla Valorant'ın tam sürümüne geçecek. Valorant'ın Kıdemli Yapımcısı Anna Donlon'a göre 2 Haziran, onlarca yıl devam edecek bir maceranın başlangıcı olacak. Bunlar oldukça iddialı açıklamalar. Sizce daha beta sürecindeyken kullanıcı rekoru kıran Valorant, tam sürümüyle de başarılı olabilecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Uzmanlar uyardı! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altındaUzmanlar uyardı! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altında
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

Survivor'da Evrim ve Mert için bomba iddia!

Survivor'da Evrim ve Mert için bomba iddia!

Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!

Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Sony PS5'in çıkış tarihini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı!

Sony PS5'in çıkış tarihini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el telefonlarda büyük tehlike! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altında

Uzmanlar uyardı! Yaklaşık 4 milyon kişi risk altında

Monitöre de fan taktılar: 10 Bit Renk Derinliğine Sahip Oyuncu Monitörü!

Monitöre de fan taktılar: 10 Bit Renk Derinliğine Sahip Oyuncu Monitörü!

Koronavirüs etkisi: Ford açtığı fabrikayı 24 saat sonra tekrar kapattı!

Bu fabrika koronavirüse sadece 24 saat dayanabildi! Bakın neden

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

Facebook bunu beğendi: Facebook ve Instagram rekor kırdı!

Instagram inanması güç bir rekor kırdı! İşte nedeni

1 yıllık hasret sona erdi: WhatsApp QR kod desteğine sonunda kavuştu!

1 yıldır bekleniyordu, sonunda WhatsApp'a geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.