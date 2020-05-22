Riot Games duyurdu: İşte Valorant'ın çıkış tarihi!

Valorant bir süredir kapalı beta sürecinde olan bir oyun. Biz görmesek de duymasak da bazı şanslı oyuncular, Valorant'ı bu beta süreci içerisinde deniyor. Onların yorumu ise oyunun ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Bu yorumlar, kapalı beta sürecine katılamayan ancak Valorant'ı da bekleyen oyuncuları daha da heyecanlandırıyor. Riot Games'in Valorant açıklaması ise onların heyecanını daha da arttırmış olabilir.

VALORANT ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Riot Games, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Riot Games açıklamasında Valorant çıkış tarihi için 2 Haziran'ı işaret etti. Yani takvimler 2 Haziran'ı gösterdiğinde Valorant kapalı beta sürecinden çıkıp, tam sürüme geçiş yapacak. Böylece dünya çapındaki tüm oyuncular Valorant dünyasına adım atabilecek. Ancak burada da bir sınırlama söz konusu.

BÖLGE BÖLGE GEÇİŞ OLACAK

Riot Games Valorant'ı bölge bölge erişime açacak. Bu anlamda en şanslı bölgeler ise Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Kore, Brezilya, Okyanusya ve Japonya olacak. Diğer bölgeler de zamanla Valorant'ın tam sürümüne geçecek. Valorant'ın Kıdemli Yapımcısı Anna Donlon'a göre 2 Haziran, onlarca yıl devam edecek bir maceranın başlangıcı olacak. Bunlar oldukça iddialı açıklamalar. Sizce daha beta sürecindeyken kullanıcı rekoru kıran Valorant, tam sürümüyle de başarılı olabilecek mi?

