Riot Games'ten Clash ile ilgili açıklama geldi!

Riot Games’in yaptığı açıklamada önce oyunculardan yaşanan bu durumla ilgili olarak özür dilendi. Sonrasında ise neler yaşandığını, kayıt olup turnuvaya katılamayanlar için attıkları adımları ve Clash’ta bundan sonra neler olacak gibi soruların cevaplarını açıkladılar. Yapılan açıklama ile Clash turnuvalarına başlanan Filipinler ve Okyanusya sunucularında maçların başlamadığı ve takımların otomatik mağlubiyet aldığını gözlemlediklerini dile getirdiler. Türkiye de dahil olarak Vietnam, iki Avrupa Sunucusu, Kuzey Amerika ve Kore sunucularında test yaptıklarını ancak bu sorunlarla karşılaşmadıkları da açıklamada yer alıyor. Yaşanan bu sorunun ardından Riot bünyesinde çalışan tüm mühendislerin sorun tespit amacıyla çalıştığını belirten Riot, turnuva sisteminin sunucu sunucu aktif edildiğinden çok hızlı olmak zorundaydık şeklinde açıklamada bulunuldu. Hafta sonuna yaklaşıldığında ise halen sorunun kaynağını bulamadıklarını ifade eden yetkililer, oyuncuları belirsiz bir süre meşgul etmektense Clash’ın açılışını erteleme kararı almışlar.

Bilet alanlara ne olacak?

Açıklamada bir kez daha özür dileyen Riot, kullanılmış biletlerin tamamının iade edileceğini belirtiyor. Ayrıca 2 veya daha fazla oyuncuya sahip olan bir takıma üye olan herkese de bir ödül verilecek. Oyunculara verilecek ödül ise 3 zafer XP Takviyesi, biri MSI için bir diğeri de rastgele olmak üzere Clash takım logosu ve 750 RP‘lik kostüm kristali içeren bir Clash Küresi. Kürenin 2 Haziran’da hesaplara ekleneceğini de belirttiler.

Yeni tarih

Clash’ın çıkış tarihi konusunda bir açıklama yapılmadı. Sistemin tüm sunucularda kusursuz bir şekilde çalıştığından emin olduktan sonra tarih açıklanacak.



