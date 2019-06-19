HABER

Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde sabah saatlerinde denize serinlemek için giren 2 gencin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi.

Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde sabah saatlerinde denize serinlemek için giren 2 gencin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle birlikte gençleri karaya çıkarttı. İki genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne ardından da Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan iki gencin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Dünyanın en büyük kumsalları arasında yer alan Samandağ ve Çevlik sahilinde her yıl, halk arasında ‘kum göçmesi veya kum kayması’ olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.

Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Narkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladıNarkotik, uluslararası sularda 12 ton toz esrar ele geçirilmesini sağladı
Göçmen kaçakçılığı çetesi lideri ve sevgilisi, Bodrum'a getirildi- YenidenGöçmen kaçakçılığı çetesi lideri ve sevgilisi, Bodrum'a getirildi- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.